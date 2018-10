Die Turnierspiele verliefen mit viel Spannung und Dramatik. (Stefan Tiedtke)

Ein Angebot, das die Mädchen und Jungen dankend annahmen. Dabei nahm die Veranstaltung auch in diesem Jahr einen breiten Raum ein. Und so tummelten sich im Stadion Schoofmoor rund 150 Schülerinnen und Schüler aus den acht Klassen der Grundschule Falkenberg bei diesem traditionellen Event.

Im Blickpunkt der acht Klassen standen wieder drei Veranstaltungen. Dabei wurden zwei Turniere auf zwei Kleinspielfeldern ausgetragen. Großen Spaß hatten die Kinder auch beim Zielschießen und beim Klassenspiel, das vom Schulverein organisiert wurde. Im Blickpunkt der beiden Fußballturniere sah man in beiden Gruppen ein spannendes Finale. Als Klassenbeste wurden bei der abschließenden Siegerehrung „Die Sonnenkicker“ aus der Klasse 2 b und „Die Matostürmer“ aus der Klasse 4 b ausgezeichnet. Den Auftakt bildete für die acht beteiligten Klassen aber die Präsentation. Nach Musik und mit lustigen Sprüchen stellten LIFA-Jugendleiter Burkhard Wengorz und Turnierleiter Janis Krause die Klassen vor. Beim Einlaufen gab es viel Applaus der Eltern. Als Schiedsrichter fungierten aus der LIFA U 17 Junioren Lennart Alrich, Bennet Bergemann und Janis Kehl. Unterstützung gab es durch Henri Simanek. Das Gesamtkonzept und die Turnierlogistik lagen in den Händen von Gerd Pols und Andreas Fitzner aus der LIFA-Jugendleitung. Bis zum Schluss blieb es beim Turnier der ersten und zweiten Klassen spannend. Mit der letzten Turnierpartie besiegten „Die Sonnenkicker“ aus der Klasse 2 b „Die flinken Falken“ aus der Klasse 2 a mit 3:2 Toren und sicherten sich den Gesamtsieg. Bei den dritten und vierten Klassen gab es in der Schlusspartie auch ein echtes Finale.

Blick ins Stadion Schoofmoor: Die Grundschule Falkenberg und der SV Lilienthal-Falkenberg organisierten das 24. Schulturnier. (Stefan Tiedtke)

Vorsitzenden verabschiedet

„Die Matostürmer“ aus der Klasse 4 a besiegten „Die Teufelskicker“ aus der Klasse 4 a mit 2:0 Toren. Beide Teams konnten sich bei der Siegerehrung über einen großen Pokal freuen. Treffsicher waren auch beim Zielschießen die Kinder aus der Klasse 4 b. Auf den weiteren Plätzen folgten „Die Fußballschlangen“ aus der Klasse 3 b und „Die Weltmeister“ aus der Klasse 3 a.

Waren sehr begeht bei den Schülern, die zahlreichen Pokale, die unter großem Jubel bei der Siegerehrung verteilt wurden. (Stefan Tiedtke)

Viel Spaß hatten die Kinder auch beim Einzel-Zielschießen. Hier belegte Tyro aus der Klasse 1 a den ersten Platz. Es folgten aus der Klasse 4 b Nina und Tom. Für alle Mannschaften gab es für den Wettbewerb beim Klassenspiel Süßigkeiten. Für die beiden Siegermannschaften „Die Falkenberger Krokodile“ aus der Klasse 1 a und „Die Matostürmer“ aus der Klasse 4 b gab es noch einen Eisgutschein. Bei der abschließenden Siegerehrung wurden alle Klassen und alle Kinder mit Pokalen, Erinnerungsplaketten, einen Fußball und Urkunde bedacht.

Verabschiedet wurde auch der Vorsitzende des Schulvereins Falkenberg, Dirk Heide-Berghout. Für die gute Zusammenarbeit bedankte sich Gerd Pols aus der LIFA Jugendleitung mit einem Blumenpräsent.