Sagitta Paul - Mauer in der Helenenstraße wird abgerissen (Christina Kuhaupt)

Das steinerne und bunt besprühte Gebilde sorgte in der Vergangenheit stets für Aufmerksamkeit, und auch an ihrem letzten Tag noch lagen die Blicke auf ihr. Eine kleine Menschenmenge versammelte sich am Dienstag gegenüber der Mauer auf dem Ziegenmarkt.

Gespannt warten Vertreter von Stadtreinigung, Beirat und Medien an diesem Vormittag auf den ersten Hammerschlag. Hin und wieder halten Passanten an und erkundigen sich, ob die Mauer nun wirklich wegkommt. Denn zu diesem Zeitpunkt deutet nur das Baugerüst an, dass überhaupt Arbeiten anstehen, am Eingang zu Deutschlands wohl ältestem kontrollierten Bordellbereich.

Ungewohnt tiefe Einblicke: Die Mauer, die bislang die Helenenstraße optisch vom Steintor trennte, ist jetzt weg. (Bernd Kramer)

Bereits 1878 wies der Bremer Senat die Helenenstraße als Bordellstraße aus. Eigentlich sollte sie bis zur Straße An der Kuhlen reichen, aber das Vorhaben scheiterte an der namensgebenden Hausbesitzerin Helene Engelken, die nicht weichen wollte. Seitdem ist die Helenenstraße die einzige echte Sackgasse in der Östlichen Vorstadt.

Mit dem Abriss der Mauer wolle die Stadtreinigung die illegale Müllentsorgung dahinter in den Griff bekommen, sagt die zuständige Referatsleiterin Meike Ahrens-Drost. Anschließend soll regelmäßig kontrolliert werden, ob der Müll auch wirklich weniger wird. „Der Eingang zur Helenenstraße soll so etwas transparenter werden“, erklärt ihr Kollege, Abteilungsleiter Thomas Möhring. Illegale Müllentsorgung und wildes Urinieren seien ein großes Problem gewesen. Mehr Licht soll die verrufene Ecke aufwerten.

Die Umbauarbeiten werden drei bis vier Wochen dauern. Anschließend wird knapp sechs Meter hinter der Mauer ein Urinal stehen. Auf den Standort der Installation weisen am Abrisstag orangefarbene Linien auf dem Asphalt hin. Für den Wasseranschluss müssen noch Leitungen verlegt werden. Auch Fahrradständer soll es geben.

Die Straße wird jedoch auch nach dem Abriss der Mauer von außen nicht vollkommen einsehbar sei. Im Bereich der geplanten Toilette soll sogar ein weiterer Sichtschutz errichtet werden, sagt Möhring. „Man hat sich wohl nicht getraut, den Blick auf die Helenenstraße ganz frei zu geben.“ Sagitta Paul von Nitribitt, einer Beratungsstelle für Prostituierte, findet das gut. Ein bisschen Sichtschutz sei schließlich auch im Interesse der Frauen – viele Kunden dürften von einer offenen Straße abgeschreckt werden. Für Sagitta Paul ist der Umbau der Ecke ein guter Kompromiss, der allen Beteiligten ­ entgegenkommt. „Der Müll war auch für die Frauen ein Problem“, sagt sie. Jeder Mensch arbeite gern in einer sauberen Umgebung.

Am Straßeneingang warten die Zuschauer derweil noch immer auf den ersten Hammerschlag, aber nichts passiert. „Weiß jemand, wann die Mauer eingerissen wird?“, fragt Hellena Harttung, Ortsamtsleiterin Mitte/Östliche Vorstadt. Achselzucken. Dann die Nachricht: Der Abriss verzögert sich um eine Stunde. Anstatt wie angekündigt um 9 Uhr soll die Mauer nun erst um 10 verschwinden. Die Menschentraube wechselt die Straßenseite vom schattigen Ziegenmarkt zur Helenenstraße, um im Sonnenlicht zu stehen. Dort weht kalter Wind muffigen Uringeruch umher.

Kurz vor 10 beginnt er dann, der kleine Bremer Mauerfall. Zwei Bauarbeiter fahren vor und laden Werkzeug aus. Für sie muss es eine ungewohnte Aufmerksamkeit sein, mit der ihre Arbeit hier verfolgt wird. Mehrere Kameras sind auf sie gerichtet. Die Arbeiter besteigen das Baugerüst und ziehen ein Kabel aus der Trommel hoch. Ein Aggregat liefert den Strom für den ratternden Drucklufthammer.

Der eine schlägt damit Stücke aus der Mauer, die der andere in den Metallcontainer unten wirft. Es kracht und dröhnt. Staub rieselt hinunter. Stück für Stück schrumpft die Mauer und zieht doch noch Blicke auf sich. Fußgänger halten an, Radfahrer werden langsamer.

In der Vergangenheit geriet das Areal immer wieder in die Schlagzeilen. In der öffentlichen Wahrnehmung bestimmten vor allem die regelmäßig stattfindenden Polizeieinsätze das Bild der Kreuzung Helenenstraße/Vor dem Steintor. Allein seit Jahresbeginn kam es in dem Bereich zu zahlreichen Delikten: Antanzversuche, Diebstähle und mehr. Ein Täter soll mehrere Männer mit einem Messer bedroht haben. Ein anderes Mal riefen Anwohner die Polizei wegen eines Unbekannten, der mit einer Schusswaffe hantiert haben soll. Im Vorjahr: Schlägereien, ein Brandanschlag, Angriffe mit Flaschen und Steinen.

„Damit lösen wir eine weitere Schmuddelecke mitten im Viertel auf, die der Polizei in der Vergangenheit, insbesondere bezogen auf Drogendelikte aber auch im Bereich der Gewaltprävention, nur schwer zu kontrollieren war“, begründet Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) die Baumaßnahme in einer Pressemitteilung. Im vergangenen Jahr hatte Mäurer angekündigt, Kriminellen ihren Rückzugsraum im Kreuzungsbereich nehmen zu wollen. Eine Anwohnerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, sagt, sie habe die Straße bisher nicht als Problem wahrgenommen. „Da gehen Menschen ein und aus. Das gibt es auch woanders.“ Als gebürtige Bremerin habe sie im Viertel schon viel mitbekommen. Einzig das grelle weiße Licht, das bisher im Bereich der Mauer nachts an die Hauswand schien, habe sie als störend empfunden. „Aber ich bin gespannt, wie sich die Situation jetzt entwickeln wird.“