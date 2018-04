Der erste Vorsitzende Holger Bors (links) überreichte zusammen mit Ältestenrat Wolfgang „Bübel“ Gronau (rechts) die Urkunden an die Jubilare (ab dem Zweiten von links) Jürgen Obalek (40 Jahre), Samir Mahjoub (25 Jahre) und Herbert Beiderbeck (40 Jahre).

Erstmals war wieder ein deutlicher Mitgliederanstieg zu vermelden. Zurzeit zählt der Verein 433 Mitglieder, die meisten davon im Jugend- und Kinderbereich. Dies ist die höchste Mitgliederzahl in den letzten zehn Jahren nach Bereinigung der Mitgliederdatenbank.

Es wurden auch wieder Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft und Treue zum Verein geehrt. Jeweils 25 Jahre im Verein sind Klaus Schlüter und Samir Mahjoub. Bereits 40 Jahre im Verein sind Jürgen Obalek und Herbert Beiderbeck. Sage und schreibe 70 Jahre treu verbunden mit dem Verein sind Werner Horn und Manfred Hordy. Beide wurden in Abwesenheit geehrt.

Der Vorstand um den ersten Vorsitzenden Holger Bors zeigte sich mit dem sportlich Erreichten sehr zufrieden. Alle Mannschaften befinden sich im Soll. Aus dem Schiedsrichterbereich ist der Aufstieg von Sven Jablonski in die 1. Bundesliga erwähnenswert. Positiv aufgenommen wurde auch das gelungene Projekt „Sticker-Stars Album“, mit dem man einen Imagegewinn erzielt hat. Seit November 2017 freut sich der Verein auch über eine neue Homepage, die in Zusammenarbeit mit Anne Köhler von Vege.net gestaltet wurde. Die Nutzung der sozialen Netzwerke soll weiter vorangetrieben werden. Ebenso wird sich wieder intensiver um den Bereich Sponsoring gekümmert. Hierfür ist Uwe Stratmann verantwortlich. Dieser wurde von der Versammlung auch kommissarisch als zweiter Vorsitzender des Vereins eingesetzt.

Bei allen positiven Nachrichten appellierte Holger Bors abermals an die Mitglieder, dass man sich vonseiten des Vorstands mehr Unterstützung bei der Umsetzung der Projekte wünscht. Besonders im Jugendbereich fehlen immer wieder geeignete Übungsleiter. Mit dem Spielbetrieb im Jugendbereich zeigte man sich ebenfalls zufrieden.

Ein Ausblick in die nahe Zukunft wurde auch gegeben: Hier steht in erster Linie das Jahr 2019 im Blickpunkt, in dem der Verein sein 100-jähriges Bestehen feiert. Um ein angemessenes Ereignis daraus zu machen, werden aber auch hier viele freiwillige Helfer gebraucht.