Kostenloser Dachcheck: Wenn draußen Schnee oder Raureif liegt und es friert, können Taustellen auf dem Dach ein Zeichen für Wärmeverluste sein. (Karin Jähne/Panthermedia/Ursa)

Wenn es bei Minusgraden schneit oder sich in den Morgenstunden Raureif bildet, bietet die Natur jedem die Gelegenheit für einen kostenlosen Dachcheck.

Eine einheitliche weiße Fläche nach einem ordentlichen Schneeschauer signalisiert: alles bestens. Taut es jedoch an einer Stelle, während die restliche Schräge noch bedeckt bleibt, so ist die Dämmung dort vermutlich mangelhaft. Wärme dringt an diesem Punkt vom Hausinneren nach außen – und das hat Folgen: unnötig hohe Heizkosten, weniger Wohnkomfort sowie ein steigendes Schimmelrisiko.

Nur eine durchgehend funktionsfähige Dämmung mit aufeinander abgestimmten Komponenten kann derartige Schäden sicher verhindern. Wird die Dacheindeckung erneuert, bietet sich in der Regel eine Aufsparrendämmung an – am besten in Kombination mit einer Zwischensparrendämmung. Hierfür gibt es spezielle Dämmprodukte, die aufgrund der verwendeten Mineralwolle mit einer beeindruckend niedrigen Wärmeleitfähigkeit einen ausgezeichneten Wärmeschutz bieten. Außerdem ist diese Art der Dämmung aufgrund ihrer Materialstruktur ein optimaler Schallschlucker – und das nicht nur in der kalten Jahreszeit, sondern 365 Tage im Jahr.

Zahlreiche Aufsparrendämmplatten gibt es mit einer Stufenfalz als Verbindung bei einer flächigen Aneinanderreihung. Sie werden vom Handwerker schnell sowie wärmebrückenfrei verlegt. Ihr über den gesamten Querschnitt diffusionsoffener Aufbau ermöglicht einen sicheren Feuchtetransport von innen nach außen, was die Gefahr von Bauschäden oder Schimmelbildung deutlich minimiert.