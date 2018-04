und 22. April, zeigen und verkaufen 47 nationale und internationale Kunsthandwerker und Designer ihre neuesten Kreationen. Alle Teilnehmer dieser Präsentation arbeiten auf höchstem Niveau und mit ausgesuchten Materialien.

Aus Krefeld werden Studenten der Abschlussklasse Keramik und Porzellan der Hochschule Niederrhein mit ihrem Dozenten anreisen und eine Woche vor der Freiluftausstellung zum Planen von Vorführungen und Entwürfen in die „Künstlerhäuser Worpswede“ einziehen. Der Kunsthandwerkermarkt bietet den jungen Leuten eine Plattform, an eigenen Ständen den Einzug von Computern und 3 D-Druckern im Kunsthandwerk zu demonstrieren und den Besuchern Einblicke in das innovative Arbeiten zu ermöglichen. Sicher auch für interessierte, junge Leute eine Möglichkeit, sich über die Zukunftsaussichten des Kunsthandwerks zu informieren.

Die seltene Gelegenheit für die männlichen Marktbesucher, einmal einen Stand mit Herrenmode zu erleben, bietet der tschechische Weber Josef Tresek. Oberbekleidung vom Feinsten, aus handgewebtem Leinen in exklusivem Design verlockt zum Kauf. Ein weiterer Hingucker sind die faszinierenden Interpretationen der Glasdesignerinnen. Antje Otto besticht mit ihren farbigen, strukturierten Schalen. Ob Gebrauchsgegenstände, Schmuck oder Skulpturen, das Kunsthandwerk zeigt Innovation und Ideenvielfalt. Zum Relaxen laden die geschwungenen Liegen im Wohlfühldesign von Thomas Brokopp ein, das Highlight für jeden Garten. Auch Martin Wilmes arbeitet mit Holz, aufwendig und perfekt designte Regale und Kleinmöbel schmücken seinen Stand. Textildesign, Gold und Silberschmiedekunst, Papiergestaltung, Leder- und Glasdesign, Keramik und Porzellan, Stein und Kunstschmiedearbeiten – alle Teilnehmer dieser Veranstaltung zeigen Unikate und Kleinserien auf höchstem Niveau. Zur entspannten Atmosphäre tragen zwei verschiedene Live-Bands und kulinarische Genüsse der Worpsweder Gastronomie an beiden Markttagen bei.

Die Freiluftausstellung findet am 21. und 22. April jeweils von 11 bis 18 Uhr auf dem Außengeländer der Galerie Altes Rathaus in der Bergstraße 1 in Worpswede statt. Weitere Informationen zu den teilnehmenden Kunsthandwerkern und den Musikbands gibt es unter www.tage-des-kunsthandwerks-worpswede.de im Internet.