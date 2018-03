Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die optimale Weideplanung

Zwei Dutzend Landwirte und andere Weideinteressierte aus der Wesermarsch und umzu informierten sich auf dem Betrieb von Heike und Heiko Holthusen (rechts im Bild) in Brake über neueste Messmethoden von Grasaufwuchs.Der irische Weideexperte Sean O'Lionaird (Mitte), der zurzeit das Grünlandzentrum in Ovelgönne besucht, stellte vor Ort zwei Methoden vor, die in Irland seit vielen Jahren gängige Praxis sind. Der Weiderundgang, ein sogenannter Farmwalk, war der erste in dem Projekt Weidecoach, das das Grünlandzentrum seit vergangenem Herbst in enger Zusammenarbeit mit hiesigen Landwirten durchführt.