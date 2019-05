Die Gestaltung von kompletten Messepräsentationen, wie auf der Südback Stuttgart, ist eine der Kernkompetenzen der Firma Meyer-Ebrecht. (Frank Wieczorek und Meyer-Ebrecht, Meyer-Ebrecht)

„Wir entwickeln Corporate Presentations“, fasst Geschäftsführer Frank Wieczorek das Leistungsspektrum, zu dem auch die Außendarstellung und die Fahrzeugbeklebung mit Werbefolien zählt, zusammen. Meyer-Ebrecht bietet dabei von der ersten Beratung über die Konzeptentwicklung und das Design bis hin zur Umsetzung und der nachhaltigen Betreuung alle Arbeitsschritte aus einer Hand an. „So können die Kunden bei uns das sogenannte Rundum-sorglos-Paket wählen“, sagt der diplomierte Industriedesigner, der das Unternehmen 2006 von der Familie Meyer-­Ebrecht übernommen hat. Gegründet hat das Unternehmen Eduard Meyer-Ebrecht 1947 in Bremen, seit dem Jahr 2000 ist es im Brinkumer Gewerbegebiet.

Die Köpfe des Unternehmens Meyer-Ebrecht: Geschäftsführer Frank Wieczorek (links) und Mitgesellschafter Gordon Knoll vor dem Firmensitz in Stuhr. (Femke Liebich)

Vorstellungen und Ideen

Dem Kunden stehe letztendlich von der ersten kreativen Idee bis zum fertigen Ergebnis ein einziger Ansprechpartner zur Seite. Das Besondere: Alle Arbeitsschritte der einzelnen Elemente erfolgen am Firmensitz in Stuhr. Dort befindet sich neben einem modernen Bürogebäude auch eine Tischlerei, in der die qualifizierten Mitarbeiter unter anderem die Sonderbauten für Messestände herstellen.

Perfekt in Szene gesetzt: der Stand der Firma Bergolin auf der Messe WindEnergy Hamburg. (Frank Wieczorek und Meyer-Ebrecht, Meyer-Ebrecht)

Um ein Projekt erfolgreich zu realisieren, werden in einem ersten sogenannten Kick-off-Gespräch die Ideen und Vorstellungen gesammelt und anschließend vom Kreativteam des Unternehmens weiterentwickelt. „In diesen Gesprächen ist wichtig, den Fokus des zukünftigen Messestandes zu bestimmen. Dabei geht es um die Frage, ob eher ein Produkt, eine Dienstleistung oder die Philosophie des Unternehmens im Mittelpunkt stehen soll“, erläutert Wieczorek den Ablauf.

In weiteren Schritten entwickeln die Designer mit dem Architekten Marius Jüstel das Konzept und das Design. „In der kreativen Schaffensphase ist es wichtig, innovative Ideen und außergewöhnliche Lösungen zu gestalten und dabei gleichzeitig das bestehende Corporate Design der Kunden einzuhalten“, sagt der Geschäftsführer.

Die fertigen 3-D-Zeichnungen der Designer übersetzt daraufhin Gordon Knoll, Tischlermeister und Mitgesellschafter, in Bauzeichnungen für die künftigen Ausstellungsstücke, die anschließend in der eigenen Werkstatt produziert werden. „Unsere rund 600 Quadratmeter große Werkstatt ist mit einem modernen Maschinenpark inklusive CNC-Fräse ausgestattet und somit auf dem aktuellen Stand der Technik“, sagt Knoll.

Ergänzend dazu können die Kunden auf einen umfangreichen Fundus an Materialien für Messestände zurückgreifen, der in einer angrenzenden 600 Quadratmeter großen Lagerhalle verwahrt und nach Bedarf vermietet wird. Zu den Requisiten zählen unter anderem universell einsetzbare Stellwände, Möbelstücke, Beleuchtung und Medientechnik.

Hauseigene Druckerei

Die fertigen Produkte und Präsentationen sind letztendlich sowohl an den großen Messestandorten in Deutschland als auch im europäischen Ausland zu sehen. „Wir haben uns über die Jahre im Bereich Corporate Presentations einen guten Namen verschafft. So greifen europaweit und branchenübergreifend Kunden auf das Know-how von Meyer-Ebrecht zurück“, sagt Wieczorek.

Ein weiteres Standbein des Unternehmens ist die hauseigene Druckerei. Dort werden Großdrucke im digitalen Verfahren und Folienplots für Messen hergestellt. Fahrzeugbeklebungen, Hallenbeschriftungen, Leuchtbuchstaben für die Außenwerbung und weitere werbetechnische Lösungen werden hier ebenso umgesetzt.

Weitere Informationen zur Meyer­-Ebrecht GmbH, Rodendamm 38,

28816 Stuhr, sind im Internet unter der Adresse www.messebau-bremen.de erhältlich.