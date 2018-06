Harte Jungs, heiße Mädels (von links): Paul Gross, Enuka Okuma, Allan Hawco, Tori Anderson und Eric Johnson spielen die Hauptrollen in der kanadischen Serie "Caught". (AXN)

Im modernen Fernsehserien und Filmen ist es eigentlich nicht mehr üblich, dass irgendwie jeder rauchend mit Kippe vor der Kamera steht. Die kanadische Retro-Actionserie „Caught“, die ab 17. Juli, dienstags, 20.15 Uhr, bei AXN im Pay-TV zu sehen ist, gibt keinen Pfifferling auf Political Correctness und anständige Verhaltensweisen. Hier wird ständig geraucht, geflucht und gevögelt. Die Kerle in einem harten Milieu sind eben noch echte Kerle, in dem kein Spruch womöglich sogar als sexistisch verpönt ist. Das liegt natürlich vor allem an ihrem zeitlichen Umfeld. „Caught“ reist zurück in die wilden 1970er-Jahre, die nicht nur in Amerika massiv von Drogen überschwemmt waren. Dem Hauptdarsteller, Autor und Showrunner Allan Hawco war vor allem die authentische Umsetzung einer turbulenten Zeit wichtig - mit vielen Details, die nicht nur bei coolen Frisuren, starken Autos und schnittigen Lederjacken auffallen.

Nein, ein Hochglanzprodukt will die kanadische Miniserie „Caught“ nicht sein. Als der Gefängnisinsasse David Slaney (Allan Hawco) bereits in den ersten Minuten aus einem Knast flüchtet, wird klar, dass es hier vor allem dreckig und gemein zugeht. Seine Flucht durch einen dunklen Wald zu treibender 70er-Jahre-Musik zeichnet eine düstere Atmosphäre. Diese will „Caught“ nicht mehr wirklich verlassen.

David Slaney (Allan Hawco) gelingt die Flucht aus dem Knast. Nun sinnt er auf Rache. (AXN)

Sehr lange fünf Jahre musste Slaney im Knast ausharren. Illegale Geschäfte und ein geplatzter Drogendeal haben ihn in den Bau gebracht. Slaney macht seinen ehemaligen besten Freund Brian Hearn (Eric Johnson) für die miese Zeit hinter Gittern verantwortlich. Auch mit der Unterstützung des undurchsichtigen Cops Roy Patterson (Paul Gross) sinnt der Flüchtende auf Rache. Seine lange Suche nach Gerechtigkeit führt ihn bis nach Cancun, wo sich sein Erzfeind mittlerweile ein luxuriöses Leben aufgebaut hat.

Auch wenn die harte Rache-Story zunächst nicht ungewöhnlich klingt, überzeugt „Caught“ vor allem durch seinen authentischen Look. Über den einzelnen Charakteren und einer Umgebung der wilden 1970er-Jahre weht stets ein Hauch von Porno und Zuhälterei, in der eben noch nicht alles so geregelt und für jedermann transparent war wie wohl heute. Echtes Leben eben. Und echte Kerle mögen das.