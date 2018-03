März 1885 in Falkenberg als Sohn des Bierkutschers Hermann-Hinrich Meyerdierks geboren wurde. Er wandte sich allerdings erst im Erwachsenenalter der Branche zu, in der sein Vater tätig war. Das weiß Marlies Holle aus dem Lebenslauf ihres Großvaters, den sie in der zehnten Klasse als Schularbeit geschrieben hat.

Noch ist Friedrich-Wilhelm Meyerdierks nicht erwachsen und arbeitet als Knecht bei einem Bauern in Timmersloh – der mit dem weißen Käse. Lange hielt er es dort nicht aus, 1903 ging er zusammen mit seinem Bruder Bernhard, der später einen Bierverlag in Zeven betrieb, zum Bauern Bellmann in Heidberg. „Da gab es gutes Essen und 100 Taler Lohn im Jahr“, sagt Marlies Holle. Nächste Station war Rickmers’ Gut in Horn, wo Friedrich-Wilhelm herrschaftlicher Kutscher wurde. Die Damen, die er kutschierte, waren oft in Lilienthal zu Gast in Murkens Gasthof, damals ein beliebtes Ausflugsziel für Bremer – besonders ab dem Jahr 1900, in dem Jan Reiners seinen Betrieb aufnahm. Aber wer es sich leisten konnte, fuhr eben doch lieber mit der Kutsche.

Aber auch Kutscher blieb Friedrich-Wilhelm Meyerdierks nicht lange. Seine fünfte Arbeitsstelle war die Germania-Brauerei in der Bremer Neustadt, wo er Brauer lernte. „Das war endlich das Richtige“, sagt seine Enkelin. Die Germania-Brauerei ging auf eine kleine Braunbierbraurei zurück, die Carsten Dressler 1870 in der Faulenstraße gegründet hatte. Nach Ankauf einiger Konkurrenten zog er um die Jahrhundertwende in die Hohentorsstraße in die unmittelbare Nachbarschaft der Brauerei Beck & Co. 1954 wurde das Unternehmen von der Hamburger Holsten-Brauerei übernommen, die 1975 die Bierproduktion stilllegte. Der Markenname war nie „Germania“, sondern „Dressler-Bier“ oder „Dressler-Pils“, und noch ungefähr zehn Jahre nach ihrem Ende war diese Marke vereinzelt im Bremer Stadtbild vertreten, etwa auf einem Gaststättenschild im Richtweg gegenüber dem Zentralbad (heute Musical-Theater).

Friedrich-Wilhelm Meyerdierks’ Zeit bei der Germania-Brauerei dauerte auch nicht lange, diesmal lag es aber nicht an ihm: 1906 wurde er zum Militärdienst eingezogen, den er bei einem Feldartillerie-Regiment in Güstrow ableistete. Nach dessen Beendigung zwei Jahre später heiratete er Adeline Bergmann aus Grasdorf, noch im gleichen Jahr kam die Tochter Meta zur Welt, im September 1909 der Sohn Hermann-Dietrich, Vater von Marlies Holle und Schwiegervater von Edith Meyerdierks-Wyland. Ein Jahr lang hat die junge Familie in Bremen gewohnt, der Vater arbeitete bei der Brauerei Haake-Beck, und die plante, in der Nähe von Tarmstedt eine Niederlage zu gründen. Dadurch kam Friedrich-Wilhelm auf die Idee, seinerseits einen Bierverlag aufzumachen – die Voraussetzungen konnten gerade zu diesem Zeitpunkt nicht besser sein.

Sein Vater Hermann-Hinrich Meyerdierks war nämlich seit 1900 Bahnhofswirt in Tarmstedt und besaß ein großes Grundstück schräg gegenüber dem Bahnhof, das er seinem Sohn überließ. Der richtete dort einen Bier- und einen Eiskeller ein, schaffte zwei Pferde und einen Bierwagen an, und am 1. April 1909 machte er seine erste Tour über Land. Das Bier kam aus Bremen, natürlich mit Jan Reiners und natürlich von der Brauerei Haake-Beck, bereits abgefüllt in 0,33-Liter-Flaschen. Außerdem stellte Friedrich-Hermann zusammen mit seiner Frau Limonade her. Er belieferte Gastwirte rund um Tarmstedt: in Bülstedt, Wilstedt, Buchholz, Zeven, Grasberg und nördlich seines Heimatorts von Hepstedt bis hinauf nach Gnarrenburg – das Foto in der vorigen Folge zeigte ihn vor dem Gasthof Knoop in Breddorf.

Natürlich wurde bei den Gaststätten nicht einfach nur das Bier abgeladen und weitergefahren. „Wenn er in einer Kneipe hängenblieb, wurde es den Pferden zu langweilig, und sie liefen allein nach Hause“, erzählt Marlies Holle. Im Ersten Weltkrieg war Friedrich-Wilhelm bei einer Munitionskolonne in Frankreich, das Geschäft ging derweil unter der Regie seines Vaters und seiner Frau weiter.

Aber es wurde beschwerlicher: Das Gespann wurde schon recht bald eingezogen, die Gastwirte holten sich ihr Bier selbst ab oder wurden per Handwagen beliefert. Nach dem Krieg wurde ein neues Gespann angeschafft, und noch bevor die Inflation die Mark völlig wertlos machte, ein Lastwagen. „Das war der erste Lastwagen im Landkreis Zeven“, sagt Marlies Holle stolz – ihr Großvater schien auch sonst dem technischen Fortschritt zugeneigt gewesen zu sein, besaß er doch auch das erste Radio von Tarmstedt. Allerdings hatte sein erster Lastwagen noch Vollgummireifen und Karbidlampen. Nach einigen Jahren, ungefähr 1928, wurde er dann durch einen Chevrolet ersetzt, der bereits über Luftreifen und Batteriezündung verfügte. Hermann-Hinrich Meyerdierks, der Vater von Friedrich-Wilhelm, war da schon seit vier Jahren tot, die Gastwirtschaft wurde auf seinen Sohn überschrieben.