Auch im Alter ist man immer noch lernfreudig und strebt nach Perfektion. In Oyten haben zwei Enjoy-Judoka ihre Prüfungen mit Bravour bestanden. Über drei Stunden wurden Thomas Ceglarek-Brockhus für den grün/orangen Gurt und Ralf Detmer für den blauen Gurt unter den strengen Augen des Judomeisters Andreas Pajer geprüft. Die beiden haben mit über 40 Jahren mit dem Judo angefangen und ihren Körper wieder auf Topniveau gebracht. Regelmäßiges Training in Oyten, aber auch Meisterschaftskämpfe haben beide absolviert. Das ist die Grundvoraussetzung für ein leistungsbezogenes Judotraining mit Prüfungen. Trainer Pajer hält ein Topniveau im Judo seit über 20 Jahren mit vielen erfolgreichen Ü 30-Judoka in Deutschland. Trainer Manfred Schwarzer, der kurz vor der Schwarzgurtprüfung steht, und Daniel Isensee, der vor der Braungurtprüfung steht, halfen als perfekte Partner (beim Judo heißen diese „Uke“).

Im Bild zu sehen sind Manfred Schwarzer (von links), Thomas Ceglarek-Brockhus, Ralf Detmer, Daniel Isensee und Andreas Pajer.