Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, allerdings sollte das Bild im Landkreis Osterholz aufgenommen worden sein. Bei einem Online-Voting dürfen die Leser selbst abstimmen, welches Bild ihnen am besten gefällt.

Auch in dieser Runde gibt es wieder tolle Preise zu gewinnen. Die Gewinner werden am Freitag, 15. Juni, in der OHZ LIVE bekannt gegeben. Ihr Bild können Sie bis zum 29. Mai per E-Mail an redaktion@osterholzer-kreisblatt.de senden – mit Namen, Wohnort, Kontaktdaten und einer Beschreibung versehen. Die Postanschrift lautet OSTERHOLZER KREISBLATT, OHZ LIVE, Bördestraße 9 in 27711 Osterholz-Scharmbeck. Pro Teilnehmer darf ein Bild eingesandt werden. Mit der Teilnahme stimmen Sie der Veröffentlichung des Fotos in den multimedialen Erzeugnissen unseres Hauses zu.