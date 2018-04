Reisfelder in Südostasien. Der meiste Reis wird in Asien geerntet, vor allem in China und Indien. Zu den wichtigsten Reisproduzenten außerhalb Asiens gehört Brasilien. (BARBARA WALTON)

Am größten sind die Erntemengen beim Mais. Hier kommen in einem Jahr rund eine Milliarde Tonnen zusammen. Dass die Nutzung von Reis eine sehr lange Tradition hat, belegt eine Studie, die kürzlich von einer Forschergruppe um Houyuan Lu von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften im Fachjournal „Proceedings of the National Academy of Sciences“ veröffentlicht worden ist. Am Unterlauf des Flusses Jangtsekiang in der Nähe von Schanghai waren Überreste von Reis gefunden worden; ihr Alter konnte mithilfe der Radiokarbonmethode bestimmt werden.

Wie die Forscher schreiben, wird über die Frage, wann die Domestizierung von Reis in seinem Herkunftsland China begann, nach wie vor intensiv diskutiert. Zwar seien bereits Spuren von Reis mit einem Alter von bis zu 12 000 Jahren gefunden worden, aber eine regelmäßige Verarbeitung solcher Reiskörner habe sich nicht nachweisen lassen. Werkzeuge wie Mahlsteine seien an den entsprechenden Ausgrabungsstätten nicht entdeckt worden, wohl aber Hinweise auf Jäger und Sammler. Deshalb sei nicht auszuschließen, dass die Überreste von aufgelesenem wilden Reis stammten.

Die Forschergruppe um Houyuan Lu konzentrierte sich auf die Untersuchung von sogenannten Phytolithen. Dabei handelt es sich um Bestandteile einiger Pflanzengewebe, die aus Siliziumdioxid (Quarz) aufgebaut sind. Die mikroskopisch kleinen Phytolithe bleiben meist bestehen, wenn der Rest der Pflanze verrottet. Die Wissenschaftler nutzten nur Phytolithe von Gelenkzellen; sie kommen in der äußeren Zellschicht von Gräsern vor und ermöglichen das Einrollen oder Falten des Blattes. Die Gelenkzellen von Wildreis und Zuchtreis unterscheiden sich in der Bedeckung an der Seite, die an Fischschuppen erinnert. Domestizierter Reis weist mehr solcher fischschuppenartigen Gebilde auf. Die an drei Ausgrabungsstätten am unteren Jangtsekiang nordwestlich von Schanghai gefundenen Phytolithe von Gelenkzellen deuten wegen der vergleichsweise hohen Zahl fischschuppenartiger Gebilde darauf hin, dass sie von Zuchtreis stammen.

Mithilfe des Kohlenstoffs, der in die Phytolithe eingeschlossen war, datierten die Forscher die Reiszellen am Grabungsort Shangshan auf ein Alter von 9400 Jahren. Diese Angabe passt zur Bestimmung des Alters von Kohlestückchen, die in derselben Ausgrabungsschicht gefunden worden waren. Wie die chinesischen Wissenschaftler erklären, begann die Domestizierung von Getreide im Nahen Osten vor mehr als 10 000 Jahren, der Anbau von Mais in Mexiko etwas später. Es sei kein Zufall, dass diese Entwicklung nach dem Ende der letzten Kaltzeit eingesetzt habe. Die Gruppe um Houyuan Lu geht davon aus, dass die Veränderung des Klimas ein entscheidender Faktor beim Vorgang der Reisdomestizierung war.