Nachdem man mit den Gummistiefeln durch den Matsch gelaufen ist, sollte man nicht warten, bis der Schmutz eingezogen ist, sondern diesen am besten kurz unter lauwarmem Wasser abspülen. Hartnäckiger Dreck an der Sohle lässt sich am einfachsten mit einer kleinen Bürste entfernen. Auf spitze Gegenstände wie Schraubendreher oder Messer sollte man hingegen verzichten, da sie die Gummihaut beschädigen können. Für die Reinigung empfiehlt es sich, auf eine sanfte Seifenlauge und eine weiche Bürste zurückzugreifen. Auf keinen Fall einen aggressiven oder scharfen Reiniger verwenden. Zum Trocknen die Stiefel einfach an die frische Luft stellen, keinesfalls auf der Heizung oder mit dem Fön trocknen. Damit das Material nicht leidet, dürfen die Stiefel außerdem nicht in der prallen Sonne, geknickt oder gefaltet gelagert werden.

Bei Trekkingschuhen empfiehlt es sich,

direkt nach der Wanderung zunächst die Innensohle und die Schnürsenkel herauszunehmen, um ebenfalls mit einer Bürste und lauwarmem Wasser den Dreck zu entfernen. Darüber hinaus ist eine Innenreinigung wichtig: Einfach lauwarmes Wasser in den Schuh laufen lassen und etwas Sportwaschmittel hinzugeben. Innen lieber auf eine Bürste verzichten und stattdessen zum Schwamm greifen. Anschließend einwirken lassen und mit lauwarmem Wasser ausspülen.