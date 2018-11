In dem Vortrag, den Lidia Schladt und Alexandra Thoese halten werden, geht es um das Thema Hochsensibilität. Etwa zehn bis 20 Prozent der Bevölkerung sind hochsensibel. Hochsensible Menschen nehmen Zwischentöne und Gefühlsebenen wahr, die von anderen nicht wahrgenommen werden.

Hochsensible Personen verfügen über weniger Filter im Gehirn, um Reize zu verarbeiten und neigen dazu, bei zu vielen Außeneinflüssen zu überreizen. So fühlen sie sich mitunter schnell überfordert, neigen eher zu Depressionen oder Burnout.

In dem Vortrag erfahren die Teilnehmer etwas über den Persönlichkeitsaspekt Hochsensibilität und können Fragen stellen. Lidia Schladt ist Logotherapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Integraler Coach in der Praxis „Sinn und Werte“ in Bremen. Alexandra Thoese ist Integraler Imaginationscoach, wingwave Coach, Mediatorin und Bewegungspädagogin in Bremen .

Der Vortrag kostet zehn Euro, die am Abend zu zahlen sind. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0 42 41 / 80 26 92 oder online unter kontakt@hypnosepraxis-ropella.de.

„Yoga für Anfänger“, ein Wochenende in Ruhe und Meditation mit Nicole Ropella heißt es dann von Freitag, vom 30. November, bis bis Sonntag, 2. Dezember.

Was ist Yoga? Welche Wohltaten kann es mir tun? Ist Yoga Sport oder ist Yoga Erlösung? An dem Wochenende geht es darum, die eigene Mitte zu finden und für den Alltag zu nutzen, Körper und Geist zur Ruhe kommen zu lassen.

Das Wochenende beginnt am Freitagabend um 18.30 Uhr mit Yin & Klang. Am Sonnabend geht es ab 10 Uhr weiter mit einer theoretischen Einführung, verschiedenen Asanas und einer Meditation. Nachmittags soll das Erlernte umgesetzt werden. Der Nachmittag endet gegen 17. Uhr. Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit Meditation und Übungen. Das Frühstück schließt sich um 10 Uhr an und der Tag endet mit einer bewegten Meditation im Wald.

Mitzubringen sind: Neugier, gute Laune, dicke Socken, Kissen und Decke. Wasser, Tee, Mittagessen und Frühstück sind inklusiv. Investition: 180 Euro. Anmeldung bitte bei Nicole Ropella unter 0 42 41 / 80 26 92 oder unter kontakt@hypnosepraxis-ropella.de.