Irrungen und Wirrungen der Liebe: "Call Me By Your Name" mit Timothée Chalamet und Armie Hammer erzählt zärtlich und präzise von einem Sommer des Verlangens. (Sony)

Mit vier Oscar-Nominierungen wurde „Call Me by Your Name“ belohnt - und das vollkommen zu Recht. Denn die Romanverfilmung, die den Teenager Elio (Timothée Chalamet) nicht nur in der Hitze des italienischen Sommers, sondern auch in der Hitze seines unerfüllbaren Verlangens zeigt, beeindruckt durch eine zurückhaltende und trotzdem ausdrucksstarke Erzählweise. Außerdem sind fürs Heimkino erhältlich: „Bull - Staffel 1“ und „Die Grundschullehrerin“.

Call Me by Your Name (VÖ: 5. Juli)

Diesen jungen Mann sollte man im Auge behalten: Timothée Chalamet spielt in "Call Me By Your Name" mit beeindruckender Präsenz die Hauptfigur Elio. (2017 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH)

„Later“ sagt Oliver (Armie Hammer) immer wieder lässig zur Verabschiedung. Allein mit diesem Spruch macht der gutaussehende Amerikaner das Leben für den 17-jährigen Elio (Timothée Chalamet) zu einer Qual. In der flirrenden Sommerhitze Italiens wartet der Teenager ungeduldig auf dieses „Später“. Das international produzierte Drama „Call Me by Your Name“ von Luca Guadagnino ist beeindruckend in seiner Stimmung und lässt den Figuren Raum, sich zu entwickeln. Vor allem Timothée Chalamet spielt die Hauptfigur Elio mit beeindruckender Präsenz. Den 22-Jährigen sollte man in Zukunft unbedingt im Auge behalten!

Bull - Staffel 1 (VÖ: erschienen)

"Die Grundschullehrerin" Florence (Sara Forestier) ist Lehrerin mit Leib und Seele, stößt aber auch manchmal an ihre Grenzen. (Alamode)

Dr. Jason Bulls Arbeitsplatz ist der Gerichtssaal. Er ist Spezialist auf dem Gebiet des menschlichen Verhaltens und wählt mit aus, welche Geschworenen für einen Prozess zugelassen werden. Und er kann somit entscheidend beeinflussen, wie ein Prozess ausgehen wird. In der Hauptrolle der spannenden Gerichts-Serie „Bull“ ist Ex-„Navy CIS“-Star und Publikums-Liebling Michael Weatherly zu sehen.

Die Grundschullehrerin (VÖ: erschienen)

Florence (Sara Forestier) ist Lehrerin an einer Grundschule in Grenoble. (2016 Jean-Claude Lother / Alamode Film)

Eine Schule im französischen Grenoble. Eine Lehrerin, die sich für ihre Schüler einsetzt: „Die Grundschullehrerin“ erzählt die Geschichte der engagierten Florence (Sara Forestier), von ihrem Verhältnis zu ihrem Sohn (Albert Cousi) und von ihrem Kampf für den Schüler Sacha (Ghillas Bendjoudi), dem das Leben schon früh übel mitgespielt hat. Die französische Tragikomödie glänzt vor allem durch eines: Authentizität!