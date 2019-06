Familie Teufel spart mit der Pelletheizung jedes Jahr rund vier Tonnen Kohlenstoffdioxid gegenüber einer fossilen Ölheizung ein und trägt damit zum Umweltschutz bei. (djd/Deutsches Pelletinstitut)

Wer es im nächsten Winter in den eigenen vier Wänden klimabewusst und dennoch emissionsarm, komfortabel und zugleich wirtschaftlich warm haben möchte, sollte bei der Planung seiner neuen Heizungsanlage auch Pellets auf der Rechnung haben. Die kleinen Presslinge aus Holzspäne und Sägemehl gelten unter Experten als die komfortabelste und sauberste Art, mit Holz zu heizen.

Holzpellets verbrennen nahezu CO2-neutral und sind in Deutschland ein regionaler Energieträger. Klimaschutz war auch für den Familienvater Johannes Teufel das Hauptmotiv für die Anschaffung seiner Pelletheizung. Für seine fünfköpfige Familie plante der Zimmermann bereits vor zehn Jahren ein 185 Quadratmeter großes Holzhaus, in dem seitdem eine

Pelletheizung mit Solaranlage für wohlige Wärme sorgt. Das Haus spart etwa 75 Tonnen Kohlenstoffdioxid im Vergleich zu einer herkömmlichen Bauweise ein. Dazu kommen jedes Jahr noch weitere rund vier Tonnen an eingespartem Klimagas gegenüber einer fossilen Ölheizung.

„Der Gedanke, dass wir mit unserem Holzhaus und der dazugehörigen Pelletheizung einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz beisteuern und unseren drei Kindern eine lebenswerte Zukunft ermöglichen, freut mich jeden Tag“, sagt Ehefrau Nicole Teufel.

Preis ist stabil

Wer sich für den Kauf und Einbau einer Pelletheizung entscheidet, profitiert zudem von niedrigeren Brennstoffpreisen. Im Vergleich zu den Kosten für fossile Energie-

träger, die in der Regel starken Schwankungen unterliegen, ist der Pelletpreis aufgrund der breiten regionalen Holzverfügbarkeit stabil. Er lag in den vergangenen zehn Jahren im Durchschnitt rund 30 Prozent unter dem von Heizöl und Erdgas.

Heizen mit Holzpellets wird staatlich bezuschusst: Für den Tausch einer Öl- oder Gasheizung gegen eine moderne Pelletheizung gibt es mindestens 4200 Euro Förderung über das Marktanreizprogramm und das Anreizprogramm Energieeffizienz des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.bafa-förderung.de.

Wie Teufel beurteilt die große Mehrheit der Pelletnutzer das klimafreundliche Heizen mit den Presslingen positiv. Das Deutsche Pelletinstitut befragte im vergangenen Jahr insgesamt 7000 Besitzer von Pelletfeuerungen zu ihren Beweggründen und Erfahrungen. Das Ergebnis der Studie ist eindeutig: Insgesamt sind 94,2 Prozent der Verbraucher zufrieden mit ihrer Pelletfeuerung.

Bei der Planung und dem Einbau einer solchen Heizung sollte ein Fachbetrieb kontaktiert werden. Pelletfachbetriebe beschäftigen geschulte Heizungsbauer, die Kunden bei der Planung und beim Einbau hilfreich zur Seite stehen. Alle drei Jahre muss die Qualifikation in Form einer entsprechenden Fachschulung erneuert werden. Kunden können auf diese Weise

sicher sein, dass ihr Pelletfachbetrieb sein Handwerk versteht auf dem neuesten Stand der Technik geschult und über Förderprogramme informiert ist.

Im Internet lassen sich unter der Adresse www.pelletfachbetrieb.de kompetente Betriebe in der Region finden.