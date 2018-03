Kevin Albers liebt seinen Beruf und packt deshalb regelmäßig selbst mit an. Auf dem Dach fühlt er sich Zuhause. Dieses Gefühl und sein Fachwissen möchte er gerne auch an die zukünftige Dachdeckergeneration weitergeben. (Daniela Schilling)

Diese gehören zu den Spezialgebieten des 2015 gegründeten

Betriebes.

„Am liebsten decke ich Steildächer“, erklärt Kevin Albers. Ob Pfannen, Zink oder andere Materialien dafür gewünscht sind sei dabei egal. Das gleiche gelte für alle anderen Dachformen, die auf Wunsch der Kunden gedeckt, repariert und

saniert werden.

Dazu gehören auch Flachdächer, bei denen das Leistungsspektrum neben Neuaufbauten, Reparaturen, Sanierungen und Abdichtungen auch Lichtkuppeleinbauten und Balkonabdichtungen umfasst. Auch für den Ein- und Umbau von Dachflächenfenster (beispielsweise Velux und Roto), Dachrinnen, Dachdurchdringungen, den Dachinnenausbau und Wartungen ist Dachdecker Albers der richtige Ansprechpartner.

„Wir sind breit aufgestellt“

Zu den Kunden gehören viele Privathaushalte aber auch verschiedene Bauträger, für die eine eigene Kolonne an Mitarbeitern regelmäßig unterwegs ist. Im Rahmen eines größeren Projektes war das Unternehmen beispielsweise für die oberen Stockwerke und das Dach eines betreuten Wohnheims an der Straße Fedelhören in Bremen verantwortlich. Bei dem Neubau einer Villa in Verden konnte das Team beim Einbau von Rundgauben aus Titanzink seine gesamte Kompetenz einbringen. Wichtig ist es dem Inhaber Kevin Albers breit aufgestellt zu sein: „Deshalb machen wir alles, vom Wechseln einer beschädigten Pfanne an Omas Häuschen bis zur 10 000 Quadratmeter umfassenden Volleindeckung“. Das Einsatzgebiet des Dachdeckereibetriebes umfasst einen Ra­dius von 100 Kilometern um Bremen herum. Deshalb ist das Team häufig auch zwischen Hamburg und Hannover unterwegs.

Meisterausbildung in Mayen

Kevin Albers ist Dachdecker aus Leidenschaft. Kein Wunder also, dass er selbst regelmäßig auf den Dächern vieler Baustellen zu finden ist. Seinen Meistertitel

erwarb der 29-Jährige bereits 2012 – nach der Ausbildung an einer der renommiertesten Meisterschulen für das Dachdeckerhandwerk in Mayen. „Unter fachleuten wird die Schule auch als das Harvard der Dachdecker bezeichnet“, erklärt Albers. Die dort erworbenen Kenntnisse brachte er zunächst als Betriebsleiter und Vorarbeiter in einer großen Bremer Dachdeckerei ein, bis er sich schließlich im

Januar 2015 selbstständig machte. Bereits ein Jahr nach Gründung beschäftigte Kevin Albers den ersten Angestellten, weitere kamen hinzu und es gibt noch Platz für weiteres Fachpersonal. „Wir sind aktuell auf der Suche nach neuen Kollegen, die ihr Handwerk beherrschen und Lust haben, in einem eingespielten Team zu arbeiten“, so der Dachdeckermeister. Auch würde Albers gerne ausbilden. „Wichtig sind mir vor allem Motivation, Lernbereitschaft und ein gewisses handwerkliches Geschick. Natürlich muss es auch menschlich passen“, beschreibt der Unternehmensgründer. „Wenn alles passt, ist die Höhe des Schulabschlusses als Einstellungskriterium zweitrangig“, so Kevin Albers weiter.

Dachdeckermeister Albers, Am Burger See 16, 28719 Bremen. Telefon: 04 21 / 69 67 60 40, 24-Stunden-Notdienstnummer: 01 72 / 4 42 44 05, Kontakt per E-Mail: albers@dach-albers.de. Weitere Informationen im Internet unter: www.dach-albers.de.