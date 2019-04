Bremen. Die richtige Technik und den korrekten Bewegungsablauf erlernen Anfänger am besten im Rahmen eines Nordic-Walking-

Kurses. In der Hansestadt gibt es mehrere Möglichkeiten, sich beim Erlernen des Sports anleiten zu lassen: So können Interessierte beispielsweise beim Bremer Ski-Club unter der Leitung von Wanderführer Bernd Wundersee an verschiedenen Tages-Wanderungen teilnehmen. Das Training des vom Deutschen Skiverband geprüften Nordic-Walking-

Trainers ist insbesondere auf die Zielgruppe

55 plus ausgerichtet. Einen Überblick über das Angebot des Vereins gibt es im Internet unter www.bremer-ski-club.de.

Neben verschiedenen Lauftreffs im gesamten Stadtgebiet bietet die Trainerin Marion Nordhausen spezielle Einstiegskurse für

Nordic Walking an. Diese bestehen aus einer zweieinhalbstündigen Basiseinheit und einer Zehner-Karte, mit der die Teilnehmer an den täglichen Lauftreffs teilnehmen können. Mehrmals im Monat haben Interessierte die Möglichkeit, in die Kurse einzusteigen. Nähere Informationen und die genauen Termine gibt es direkt bei Nordhausen unter Telefon 0172 / 412 91 96 sowie im Internet unter www.walk-nordic.net. Ab einer Teilnehmerzahl von zehn Personen ist außerdem die Vereinbarung gesonderter Termine möglich.

Kompaktkurse zum Lernen der Nordic-

Walking-Technik bietet zudem die Bremer Volkshochschule unter www.vhs-bremen.de an. Wer den Sport sicher beherrscht, kann anschließend allein, in einer speziellen Laufgruppe oder mit Freunden „stöckeln“ gehen.