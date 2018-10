Oktober, 19.30 Uhr, ist es soweit. Stephan Leenen liest aus seinem neuen Kriminalroman „Der Tibeter“.

Leenen ist nicht nur Leiter der Stadtbibliothek in Achim, sondern auch ein leidenschaftlicher Autor von Kriminalromanen. Der vierte abgeschlossene Fall seiner Spreenebelreihe ist wieder ein rasanter Berlinkrimi. Schon die drei ersten Kriminalromane um Britt Bredehorst und Ralf Ziether hat er in der Stadtbibliothek Achim vorgestellt. Nun folgt also der vierte abgeschlossene Fall der Berliner Mordkommission. Am Berliner Ostbahnhof werden Leichenteile gefunden. Wer hat den Körper des Toten so übel zugerichtet? Und warum? Während die Berliner Hauptkommissare Britt Bredehorst und Ralf Ziether die Umstände aufzuklären versuchen, beunruhigt ein Schwarm wilder Geier die Berliner Öffentlichkeit und macht der chinesische Anwalt der Hinterbliebenen des Toten mächtig Ärger.

Die Spuren führen immer wieder nach Tibet, in das ferne zentralasiatische Hochland und verleihen den Ermittlungen eine zusätzliche politische Brisanz. Auch bleibt es nicht bei einem Toten, denn irgendjemand treibt mit Bredehorst und Ziether ein böses Spiel. Schließlich sieht sich Ralf Ziether den Ermittlungen nicht mehr gewachsen, erleidet einen psychischen Zusammenbruch und wird von seiner Kollegin in die Psychiatrie zwangseingewiesen. Aber erst hier, hinter den scheinbar undurchdringlichen Mauern der Forensik, enthüllt sich Ralf Ziether das unfassbare Ausmaß ihres aktuellen Falls. Der Eintritt beträgt fünf Euro im Vorverkauf, sieben Euro an der Abendkasse. Die Einnahmen kommen über den Förderverein direkt der Stadtbibliothek Achim zu Gute. Reservierungen und Kartenverkauf in der Stadtbibliothek Achim unter 0 42 02 / 9 16 05 33.