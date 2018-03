Weserstadion Bremen, Foto vom Flutlichtmast (Christian Walter)

Sechs, vielleicht sogar sieben Jahre ist mein letzter Besuch her; damals kam es auf Einladung eines freundlichen Kollegen aus dem Sportressort zum Äußersten. Eine frühere Neuauflage scheiterte an meinem chronischen Überdruss an Menschenmengen und dem damit verbundenen Lärmaufkommen. Diese Unverträglichkeit rührt von keiner Allüre her, sondern von einem Hörsturz in Kombination mit hoher Geräuschempfindlichkeit. Dabei nehme ich durchaus Anteil am, nun ja, Schicksal des Vereins meiner Stadt. Nicke verständnisvoll, wenn mir jemand erläutert, warum die Mannschaft besser ist als ihr Ruf. Werfe, wenn es mal wieder gegen den HSV geht, mit Kennermiene „Not gegen Elend“ ins Gespräch ein (um mir prompt böse Blicke zuzuziehen). Trage zum Zeichen der Solidarität (oder aus Aberglauben) bei Partien gegen die Bayern sogar jene feschen orangefarbenen Kniestrümpfe mit Werder-Emblem, die mir vor Jahren geschenkt wurden.

Um beizeiten Missverständnisse abzuwenden: Ich halte mich für passabel bis gut informiert über das Geschehen an der Fußballfront. Als akustische Reminiszenz an meine Nordbremer Kindheit in einem fußballfernen Stadtteil (St. Magnus) lausche ich gern der Bundesliga-Schlusskonferenz im Radio. Allerdings fehlen mir derzeit Typen wie Werner Hansch. Ich studiere Tabellen (sogar das Torverhältnis) im Teletext oder in der Zeitung. Schaue, wenn es mich nicht früher gen Horizontale zieht, sonnabends sogar leidlich begeistert Spielanalysen im „Aktuellen Sportstudio“.

Aber ins Stadion? Muss nicht. Sind ja ohnedies schon genügend Menschen da. Dachte ich mir. Genauer: Das hatte ich mir so gedacht. Bis ein Bekannter, ein notorischer Stadiongänger mit hohem Begeisterungspotenzial, das große Wort Lokalpatriotismus bemühte – und meine üblichen Bedenken von A wie Alkoholexzess bis Z wie Zwangsverbrüderung partout nicht gelten lassen wollte. Schon deshalb nicht, weil das U-23-Team meine Unterstützung brauche, da es in dichter Folge gleich zwei Heimspiele im Weserstadion statt auf dem angestammten Platz 11 auszutragen habe. Ich könne unbesorgt sein; sonderlich voll dürfte es eh nicht werden. Jedenfalls gemessen am Fan-Aufkommen bei Pflichtspielen der ersten Mannschaft.

Und so mache ich mich halb pflichtschuldig, halb neugierig auf den Weg zum Spiel gegen Magdeburg. Sportlich womöglich keine Offenbarung, aber immerhin eine Möglichkeit, nach all den stadionfreien Jahren Heimspiel-Atmosphäre zu schnuppern, männerbündische Rituale zu beobachten und meine Arme triumphierend gen Himmel zu recken. Jener Faszination auf der Spur, die so viele Fans zu Wiederholungstätern macht.

Noch vor meinem Gang ins Stadion lerne ich zweierlei. Erstens: Bundesligaspieltage sind für einige darauf spezialisierte Flaschensammler Feiertage. Zweitens: Das Verkaufspersonal in den Containern ist pädagogisch und psychologisch hinreichend für brisante Fälle geschult. Mangels Erfahrung und also entsprechend unbedarft versuche ich nämlich zunächst, einen Platz im Gästeblock zu ergattern. Undercover sozusagen (mal abgesehen von meinen kaum sichtbaren Werder-Kniestrümpfen). Sie rate mir ab, sagt die Herrin über die Tickets freundlich, aber bestimmt. Um angesichts meines offenbar zögerlichen Gesichtsausdrucks das Wörtchen „entschieden“ hinzuzufügen (oder war es „dringend“?). Jetzt, endlich, klingt ihre Mahnung wie eine ernstzunehmende Drohung, die zu beherzigen sich mehr lohnen könnte als ein unnützes Hasardspiel. Ich trolle mich in Richtung des nächsten blechernen Verkaufsstandes vis-à-vis der sogenannten Fan-Welt und werde dort anstandslos bedient.

Zu meinem Stehplatz, der mich 15 Euro kostet, muss ich mich durchfragen. Wer sich nicht auskennt, kann sich rasch verloren fühlen inmitten dieser vorzugsweise aus Beton gewirkten und daher sehr unterkühlt anmutenden Einschüchterungsarchitektur, als deren Korrektiv eine Stadionwurst – und sei sie noch so heiß – nur bedingt taugt. Heimelig geht anders. Umso mehr, als es an diesem Sonnabend nur eine weithin hörbare Macht im Weserstadion gibt: jene in blau-weiße Kluft gewandeten sachsen-anhaltinischen Fans, die schon lange vor dem Anpfiff aus voller Kehle denkwürdige Hymnen auf ihren Verein anstimmen („Magdeburger Fußballspieler, haltet euer Wort / Holt den deutschen Meistertitel in den Elbeort“).

So stimmgewaltig sind die Werder-Anhänger an diesem Tag nicht. Sei es, weil bereits ein Blick auf die Tabelle zeigt, warum die Magdeburger zumindest rhetorisch Oberwasser haben. Sei es, weil die sonst so sangesstarke Ostkurve bei diesem Match nicht besetzt ist. Folgerichtig muss für diesen Nachmittag Musik aus der Konserve genügen. So wie in jenem Afterburner-Song, in dem sich „Emblem“ auf „Phänomen“ reimt (und „Mut“ auf „Hollywood“). Derlei treibt die Vorfreude auf die von dem wortgewandten Hamburger Musiker Jan Delay verheißene Stadionhymne prompt ins Unermessliche.

Die Freude auf das Spiel schüren unterdessen Aufwärmübungen, Sprinttraining, Elfmeterschießen. Hüben wie drüben. Die Kledage der Torhüter gemahnt in ihren grellen Tönen an einen Müllmann und eine gewisse Cindy aus Marzahn. An der Seitenlinie presst derweil ein Kamerateam einem Bremer Vereinsfunktionär so etwas wie die allerletzten Erwartungshaltungen ab. Ich wiederum ziehe einen Last-Minute-Tee in Erwägung, weil es auf der sonnenabgewandten Seite des Stadions empfindlich kalt ist. Ab einem Lebensalter von 50 Jahren sollten einem die Krankenkassen Gratis-Sitzkissen zur Verfügung stellen. Umso mehr, als meine als Stehplatz ausgeflaggte Hierseinsberechtigung überraschenderweise einen grünen Hartschalensitz einbegreift. Was die Frage aufwirft, ob die Zuschauer in dem durch ein rot-weißes Flatterband abgetrennten Sitzblock neben mir tatsächlich fünf Euro mehr berappt haben sollten. Tunlichst nicht thematisieren.

Apropos Geld: Wer seinen Blick durch die schmucke Arena schweifen lässt, der höhere internationale Weihen nicht nur bei der EM 2024, sondern womöglich bis zum St. Nimmerleinstag versagt bleiben, findet viele Beispiele für eine Ökonomie der Aufmerksamkeit, mithin für ein symbolisches Kapital in Werbeträgergestalt – vom lokalen Fruchthaus bis zum österreichischen Skigebiet. Bei den vielen Energieunternehmen, die sich zu Werder bekennen, würde man der Mannschaft häufiger Synergieeffekte wünschen. Immerhin ist das Weserstadion – noch – von nomineller Kolonisierung verschont. Wer will schon in ein, sagen wir mal, Wiesenhofstadion gehen? Würde darin gar jeder Sitz- und Stehplatz konsequent auf Legebatterie-Ausmaß reduziert? Besser nicht zu viel dran denken.

Mehr Gedanken machen sollte man sich über die sportliche Zukunft des hiesigen Drittligisten, der nach dem 1:3 gegen Magdeburg am Freitag ein weiteres Mal im Stadion antrat – gegen Rostock. Werder ist und bleibt – ergebnisunabhängig – ein Kellerkind, um das einstweilen gottlob nur die Weser einen großen Bogen macht. Glaube, Liebe und Hoffnung seien mit dem Verein und seinem Vorzeigeplatz! Wie erhaben dieser Ort ist, teilt sich in der andächtig anmutenden Ruhe vor dem Anpfiff mit. Allein diese Stille vor dem Schuss lohnt den Stadionbesuch.