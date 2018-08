Ähnlich wie in Bergedorf waren auch in den Bauerschaften Havekost und Hengsterholz die zunehmenden Bombenangriffe des Jahres 1942 die Ursache dafür, dass sich die Dorfbewohner Gedanken darüber machten, eine eigene Feuerwehr zu gründen. Am 16. Januar 1943 rief Kreisbrandmeister Hermann Fink dann 16 Männer zusammen, um die neue Ortswehr Havekost-Hengsterholz unter der Führung des Feuerwehrhauptmanns Karl Müsegades aus der Taufe zu heben.

Ein Jahr später konnte die Wehr ein offenes motorisiertes Löschgruppenfahrzeug von der Freiwilligen Feuerwehr Bookholzberg übernehmen. 1945 mussten die Kameraden am 20. April hilflos mit ansehen, wie das Anwesen Warrelmann in Brand geschossen wurde. Außerdem sabotierten die englischen Truppen die Wehr und montierten sämtliche Räder des Einsatzfahrzeugs ab, sodass die Feuerwehr erst einmal lahmgelegt war. Nach Kriegsende wurden das Fahrzeug und die Geräte dann aber schnell wieder instand gesetzt.

Nachdem 1948 ein Tragkraftspritzenanhänger in Dienst gestellt wurde, dauerte es bis 1953, ehe die Wehr das lang ersehnte Löschgruppenfahrzeug in Betrieb nehmen konnte. Nach fast 20 Jahren im Dienst stellte Karl Müsegades sein Amt als Ortsbrandmeister im Juni 1962 zur Verfügung.

Zu seinem Nachfolger wurde sein Sohn Alfred Müsegades gewählt, der es weitere 28 Jahre blieb. Die Errichtung des neuen Feuerwehrhauses an der Havekoster Straße prägte das Jahr 1977. 1989 war die Wehr beim Großbrand im Krankenhaus Stenum im Einsatz. Nachdem Ortsbrandmeister Alfred Müsegades 1990 die Altersgrenze erreicht hatte, wechselten die Verantwortlichen der Ortswehr in schnellerer Reihenfolge. Zunächst übernahm Herbert Linnemann das Amt, der es 1995 an Helmut Behrmann (bis 2002) abgab. Die weiteren Ortsbrandmeister waren von 2002 bis 2008 Fredo Heitzhausen, Jens Ziegeler (2008 bis 2014) sowie Klaus Mühlenfeld (seit 2014). 1996 nahm die Feuerwehr Havekost-Hengsterholz ihre ersten beiden weiblichen aktiven Mitglieder auf.

Innerhalb der sechs Ortswehren der Gemeinde Ganderkesee gilt die Ortswehr Havekost-Hengsterholz als Spezialistin für Naturkatastrophen und Waldbrände. So waren die Kameraden bereits 1962 bei der Sturmflut in Stollhamm im Einsatz, Stürme wüteten in den Jahren 1972 oder 1990. 1975 hielten die Waldbrände in der Lüneburger Heide die Wehr in Atem. Und so wird auch das neue Tanklöschfahrzeug 8/18W – sozusagen das Jubiläumsgeschenk der Gemeinde, das 2019 ausgeliefert werden soll – wieder über eine Waldbrandausstattung verfügen.