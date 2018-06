Er beginnt um 19.30 Uhr im Schroetersaal in Murkens Hof in der Schroeterstraße 25 in Lilienthal. Der Eintritt ist wie immer frei.

Der Referent des Abends, laut Internet-Seite der AVL Carsten Busch aus Hemburg, beschäftigt sich mit dem Thema „Sind wir allein? – Die Suche nach dem Alien“. Dabei werden unter anderem folgende Fragen aufgeworfen: Wurden am 15. August 1977 intelligente Signale aus dem All aufgezeichnet? Welches Geheimnis verbirgt der Stern KIC 8462852? Werden Außerirdische in ferner Zukunft Botschaften der Menschheit empfangen? Warum eignen sich 21 Zentimeter als kosmische Längeneinheit?

Die Geschichte der Suche nach extraterrestrischen Zivilisationen ist reich an spannenden Fragen. Die wichtigste Frage bleibt jedoch: Werden wir sie jemals entdecken oder sind wir allein in diesem unvorstellbar großen Universum? Dies und wie wir nach außerirdischem Leben suchen, wird dieser Vortrag behandeln.