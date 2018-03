Die Torfteufel Worpswede musizierten im vergangenen Jahr beim Sommerfest am „Haus im Schluh“ im Künstlerdorf. (Oliver Berkhausen)

und 11. März vorzubereiten.

Dieser Konzerttermin liegt nur eine Woche nach dem 25. Geburtstag des Vereins: Am 3. März 1993 wurde das kleine Orchester mit dem Namen Torfteufel gegründet. Anfangs waren es nur wenige Spieler, die sich 14-tägig trafen, um gemeinsam zu musizieren. Die Leitung hierfür übernahm die damals erst 17-jährige Minja Geffken, die mittlerweile Minja Marx heißt und die Musikgruppe zu dem entwickelt hat, was sie heute ausmacht.

Minja Marx leitet das Orchester schon seit 25 Jahren.

Damals hat wohl niemand der Gründungsmitglieder des Vereins gedacht, dass in 25 Jahren die Zahl der Mitglieder auf 53 wachsen würde. Auch dass die Besetzung neben den Akkordeons und dem Schlagzeug so vielfältig werden würde, konnte 1993 noch keiner ahnen. Mittlerweile ergeben mit den Akkordeons und dem Schlagzeug auch Trompeten, Saxofone, Klarinetten, Querflöten, Keyboards, Kontrabass, E-Bass und Mallets einen einzigartigen Sound. Zusätzlich nutzen einige Musiker neue elektronische Instrumente wie das Aerofon, mit dem man selbst Geigenklänge erzeugen kann.

Im Jubiläumsjahr haben die Vereinsmitglieder viel vor: Neben dem traditionellen Jahreskonzert im März in Tarmstedt werden die Torfteufel am 28. Oktober ein großes Jubiläumskonzert in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck geben. Karten dafür gibt es bereits im Vorverkauf.

Eine spannende Zeit erwartet die Mitglieder aber auch im Mai, wenn sie gemeinsam auf Jubiläumsfahrt nach Hamburg gehen. Neben Musik und Probenwochenenden freuen sich die Vereinsmitglieder auch auf einige gesellige Unternehmungen wie Kohltour, Sommerfest oder Erntewagen-Umzug. Egal ob jung oder älter – in der Gemeinsamkeit haben alle Torfteufel viel Spaß.

Erst kürzlich konnte die Vereinsvorsitzende Helga Thoede die achtjährige Keyboardspielerin Lea als neues Mitglied des Vereins begrüßen. Sie nimmt am vereinseigenen Nachwuchsförderprogramm „The Next Generation“ teil und freut sich, in der zweijährigen Maßnahme neben dem fundierten Unterricht auch regelmäßig an Proben mit dem gesamten Orchester teilzunehmen.

Die erfolgreiche Nachwuchsarbeit bezieht sich aber nicht nur auf Spieler und Spielerinnen, sondern auch auf Arrangements von Stücken sowie das Dirigat. Beim Konzert in Tarmstedt wechselt der Dirigentenstab wie bereits im vergangenen Jahr zwischendurch an Melanie Oetjen, an Nico Marx und an Stephan Marx. Die Konzertbesucher dürfen sich also nicht nur auf die musikalische Leiterin, sondern auch auf die versierte Spielerin Minja Marx freuen. Das Multitalent beherrscht so viele Instrumente, dass die Aufzählung schwindlig macht und man nur staunen kann.

Die treuen Fans wissen, dass einerseits konzertante Stücke präsentiert werden, es aber gerade in der zweiten Hälfte eher leicht, locker und fröhlich zugeht. Auch in diesem Jahr wird wieder ein breit gefächertes Programm geboten. Für die beiden Konzertauftritte in der KGS Tarmstedt gibt es noch Karten im Vorverkauf für sieben Euro, an der Tageskasse kosten sie zehn Euro. Weitere Infomationen über das Orchester gibt es unter www.torfteufel-worpswede.de.