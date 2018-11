Das DFB-Mobil kommt am Dienstag, 23. Mai, um 17.30 Uhr mit einem DFB-Trainer zum TSV Steden Hellingst. Im Gepäck: eine Praxiseinheit über 90 Minuten mit Tipps und Tricks für die Trainer Ingo von Oesen, Simon Fuhr und das gesamte U 12-Team. Im Fokus steht die praktische Demonstration eines altersgerechten Fußballtrainings. Die Trainer werden dabei aktiv mit eingebunden und ihre Fragen werden unmittelbar beantwortet.

Der DFB möchte so Vereinen Anregungen und Tipps für die Gestaltung des Jugendtrainings geben. Das nötige Trainingsmaterial braucht der Verein nicht bereit stellen, da das DFB-Mobil alle notwendigen Trainingsmaterialien mit an Bord hat. Die U 12 vom TSV Steden Hellingst freut sich auf eine spannende Trainingseinheit mit dem DFB Trainer und hofft, sich dadurch noch weiter zu verbessern. Sie gehört jetzt schon zu den erfolgreichsten Jugendmannschaften der letzten Jahre im Landkreis Osterholz und ist auch in diesem Jahr als Tabellenführer der Kreisliga U 12 auf Meisterschaftskurs.