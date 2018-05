Kritiker werfen der UETD vor, ein Lobbyverband des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu sein. Foto: Arif Hüdaverdi Yaman/XinHua/Anadolu (dpa)

Als offizielles Ziel verfolgt die Organisation, das „politische, soziale und kulturelle Engagement“ von Bürgern vor allem türkischer Abstammung in der EU zu fördern und für Integration einzutreten. Kritiker werfen der UETD dagegen vor, ein Lobbyverband des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und von dessen AKP zu sein. Der Grünen-Politiker Cem Özdemir nannte die UETD eine „AKP-Vorfeldorganisation“.

Die UETD wirbt offen für Erdoğan und für die Positionen seiner Regierung. In Deutschland trat sie in der Vergangenheit vor allem durch die Organisation von Veranstaltungen mit Erdogan oder AKP-Vertretern in Erscheinung. Am Pfingstsonntag war die sechste Generalversammlung des Verbandes im bosnischen Sarajewo angesetzt . mit Erdogan als Ehrengast, der den Auftritt für Wahlkampf vor mehreren Tausend Auslandstürken nutzen wollte.