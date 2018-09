Der Schriftsteller Adolph Freiherr Knigge hatte in Bremen eine kreative Phase.

Sofort nach seinem Erscheinen 1788 wurde das Werk in mehrere Sprachen übersetzt.

In jeder neuen Auflage kürzte die Zensur vor allem in dem der bürgerlichen Aufklärung gewidmeten dritten Teil wesentliche Passagen. Zurück blieb ein gesellschaftspolitisch harmloser Torso.

Im damaligen Herzogtum Oldenburg widmeten Intellektuelle sich der Aufklärung.

Seine literarisch ergiebigste Zeit hatte Knigge in Bremen. Wie kam der im Hannoverschen geborene Freiherr in die Hansestadt? Vom hannoverschen Hof wurde er 1790 mit einem Jahresgehalt von 1000 Taler zum kurhannoversch-britannischer Oberhauptmann und Scholarius der Bremer Domkirche ernannt. Wohnung und Amtssitz war das frühere Palatium des Erzbischofs.

Ein Kuriosum machte diese Position möglich. Bremen war zwar als reichsfreie Stadt anerkannt. Es gab aber aus dem persönlichen Besitz des Erzbischofs eine städtische Enklave, welche die hannoversche Krone für sich beanspruchte. Neben dem lutherischen Dom gehörten noch 154 Gebäude und Liegenschaften zu Hannover und somit zum Verwaltungsbezirk des Freiherrn.

Der Westflügel des Oldenburger Schlosses.

Im republikanisch verfassten Bremen konnte er ungehindert seine literarischen Schriften verfassen und die verkommenen Hofsitten der absolutistischen Fürsten brandmarken. Mit harmlosen, bewusst irreführenden Titeln wie „Die Geschichte des armen Herrn von Mildenberg“ oder „Auf einer Reise von Lothringen nach Niedersachsen“ beschrieb er das Programm bürgerlicher Aufklärung. Er folgte dabei dem Postulat des Philosophen Jean Jaques Rousseau über die Freiheit und Gleichheit der Menschen.

Knigge befürwortete die Französische Revolution: „Der Aufstand kann Bürgerpflicht sein, wenn Monarchen und Fürsten ihre Macht missbrauchen.“ Daneben führte der Freiherr einen umfangreichen Briefwechsel, unter anderem mit Oldenburger Freunden.

Nach der Wiederherstellung des Herzogtums Oldenburg 1773 trat in der Residenzstadt die Aufklärung auch öffentlich in Erscheinung. Eine wichtige Figur war der oldenburgische Canzleirat G.A. von Halem. Unter seiner Führung gründeten herzogliche Beamte und Intellektuelle 1779 eine „Literarische Gesellschaft“, die sich den Ideen Rousseaus verpflichtet fühlte. Der briefliche Gedankenaustausch mit auswärtigen Persönlichkeiten fand auch mit Knigge statt. Die Erstürmung der Pariser Bastille erschien den Oldenburgern wie „die Morgenröthe der Freiheit“. Von Halem und zwei weitere Mitglieder des literarischen Zirkels reisten nach Paris. Sie hörten im Parlament eine flammende Rede des Präsidenten Mirabeau und trafen den General Lafeyette. Ehrfürchtig besuchte die Delegation das Grab Rousseaus. Als Gruß an die Freunde schickte von Halem einen Stein des erstürmten Kerkers Bastille nach Oldenburg.

An dieser Stelle muss daran erinnert werden, dass die Französische Revolution sich über ein Jahrzehnt erstreckte. Die erste Phase wurde von der Absicht getragen, ein demokratisches Parlament und eine Republik zu gründen. Erst die blutigen Ausschreitungen von Georges Danton und Maximilien de Robespierre pervertierten diesen Prozess. Diese Entwicklung wurde von den Aufklärern verurteilt. Man hielt allerdings an den Grundideen der Freiheit und Gleichheit fest.

Mit Theateraufführungen und Förderung der Bildung führte der Oldenburger Kreis, unterstützt von Herzog Peter Friedrich Ludwig, die Aufklärung bis in untere Volksschichten weiter. In die gleiche Richtung wirkte auch der Freiherr Knigge.

Nachdem er sich um die Gründung eines Theaters und um die Verbesserung des Schulwesens verdient gemacht hatte, starb Knigge 1796. Er wurde im Bremer Dom beigesetzt.

Für die Ausgabe DIE WOCHE – MEIN VEREIN schreibt Ulf Fiedler regelmäßig Texte über Wissenswertes aus der Historie der Region. Lob, Anregungen und Kritik senden Sie bitte an ulffiedler2@gmail.com.