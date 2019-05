In der elektronischen Akte soll alles rund um den Patienten gespeichert werden: Befunde, Blutwerte, Medikationsplan, Impfpass, Röntgenaufnahmen und vieles mehr. (Ubeyde Cimen)

Wann war die letzte Impfung? Und wo sind die Röntgenbilder des Kiefers aus dem vergangenen Jahr? Es sind Fragen wie diese, die sich viele Patienten stellen. Der Grund: Dokumente zur Krankengeschichte gehen oft verloren oder verstauben in den Archiven von Arztpraxen. Wenn Krankenhäuser und Praxen untereinander kommunizieren, dann oft noch per Fax oder Brief – selbst wenn einzelne Ärzte Patienteninformationen digital speichern.

Patienten müssen bei jedem neu aufgesuchten Arzt ihre Krankengeschichte erzählen und lassen dabei manchmal versehentlich entscheidende Informationen aus. Sie werden dadurch teilweise doppelt untersucht oder unnötig geröntgt. Die geplante elektronische Patientenakte soll das ändern. Alle Krankenkassen sollen sie bis spätestens 2021 ihren Versicherten anbieten. Union und SPD hatten ihre Einführung für gesetzlich Versicherte im Jahr 2021 im Koalitionsvertrag vereinbart. In den Akten wird alles rund um den Patienten gespeichert:

Befunde, Blutwerte, Medikationsplan, Impfpass, Röntgenaufnahmen und vieles mehr. Wie beim Onlinebanking sollen Versicherte eine Pin oder Tan erhalten und damit von überall aus ihre Gesundheitsdaten abrufen können. Ein kurzer Blick auf die digitale Akte und schon weiß der neue Hausarzt ganz genau, wie er behandeln muss. Er kann sich die Krankengeschichte des Patienten ansehen und dadurch vieles besser und vor allem schneller nachvollziehen.

Eine Umfrage, die vom Digitalverband Bitkom in Auftrag gegeben wurde, zeigt, dass die elektronische Akte auf großes Interesse in der Bevölkerung trifft. 65 Prozent der Befragten könnten sich demnach vorstellen, die digitale Akte zu nutzen. Bei den älteren Menschen ab 65 Jahren stehen ihr rund 60 Prozent aufgeschlossen gegenüber. Laut der Studie erwarten außerdem 87 Prozent der Befragten Standardfunktionen wie ein Speichern der Behandlungsgeschichte. 98 Prozent wünschen sich einen integrierten Impfpass und 91 Prozent einen digitalen Medikationsplan mit einer Warnung bei Wechselwirkungen.

Einige gesetzliche und private Kassen haben bereits Angebote für digitale Akten gestartet. So existiert seit September vergangenen Jahres die Krankenkassen-App Vivy. Diverse Krankenversicherungen unterstützen Vivy, darunter etwa die Allianz oder die DAK. Vivy stellt einen ersten Schritt in Richtung Patientenakte dar. „Wir haben bislang gute Erfahrungen mit Vivy gemacht“, sagt Jörg Bodanowitz, Pressesprecher der Krankenversicherung DAK. „Allerdings nutzen die App schon eher die digitalaffinen Menschen unter unseren Versicherten.“ 2021 soll sich Vivy mit der elektronischen Patientenakte verbinden.

Doch die Einführung der digitalen Akte ist umstritten. Gesundheitsdaten sind höchst sensibel, Computersysteme in Praxen und Kliniken sind häufig nur unzureichend gesichert. Falls Hacker an die Akten gelangen, könnte es zu einem Handel mit den Daten der Patienten kommen.

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund äußert daher Bedenken. Sie weist in einem Positionspapier explizit daraufhin, dass die Patientendaten ausreichend geschützt werden müssen. Sicherheitsstandards dürften nicht unterlaufen werden. Auch das Arztgeheimnis dürfe nicht in Gefahr geraten.

Freiwillige Nutzung

Ähnlich sieht das Annabel Oelmann von der Verbraucherzentrale Bremen. „Für uns ist es wichtig, dass die Nutzung einer elektronischen Patientenakte freiwillig bleibt und der Versicherte die Entscheidungshoheit über die dort enthaltenen Informationen sowie Zugriffsrechte hat.“

Laut Oelmann müssen für die elektronische Patientenakte hinsichtlich des Datenschutzes klare Rahmenbedingungen gesetzt werden. „Es muss technisch gewährleistet sein, dass kein Dritter die Daten lesen, weiterleiten oder verwenden kann“, sagt Oelmann. Wenn diese Sicherheitsstandards gewährleistet sind, stehe auch der digitalen Patientenakte nichts mehr im Weg.