Die über 50 Aussteller haben sich mit verschiedenen Aktionen und Ideen einiges einfallen lassen, um die Messebesucher zu begeistern. (Janina Rahn)

Christian Eilers vom veranstaltenden Barrier Werbering ist sich sicher, dass auch die 19. Gewerbeschau ein voller Erfolg wird. „Das zeigt sich schon daran, dass wir

bereits zum Anmeldeschluss Ende April komplett ausverkauft waren“, verkündet der Barrier Unternehmer, der in diesem Jahr erstmals zusammen mit dem langjährigen Marktmeister Horst Saade die Organisationsfäden in den Händen hält. Aufgrund des großen Zuspruchs hatten sich die Veranstalter sogar kurzfristig dazu entschlossen, eines der beiden Gewerbezelte zu verlängern. „Somit konnten wir noch einige Nachzügler und vor allem kleinere Firmen wie Start-ups oder auch Vereine mitaufnehmen“, berichtet Christian Eilers.

Schon jetzt können sich die Besucher auf eine bunte Mischung freuen. Die vielversprechende Branchenvielfalt reicht von Gesundheit und Handwerk über Mode und Gastronomie bis hin zu Automobilen, Banken und Versicherungen.

Im Vorfeld haben sich die Aussteller wieder einiges einfallen lassen, um die Besucher an diesem Wochen-

ende mit innovativen Neuheiten,

attraktiven Angeboten und mitreißenden Mitmachaktionen zu begeistern und zu überraschen. So steht bei Blickpunkt Augenoptik aus Bassum das Thema Augengesundheit im Fokus. Am Stand von Thomas Schmidt und seinem Team können die Besucher beispielsweise mittels moderner Analysetechnik ihre Tages- und Nachtsicht testen. Die Stadt Syke möchte mit dem eigenen Kulturprogramm, der Freiwilligenagentur, dem Senioren-Servicecenter, dem Seniorenbeirat und dem Deutsch-Französischen-Freundschaftskreis ganz unterschiedliche Bereiche vorstellen. Die Firma Klaus Elsner stellt auf der Gewerbeschau hygienische Dusch-WCs sowie funktionelle Küchenarmaturen mit modernster Technik vor. Dazu präsentiert der Fachbetrieb für Sanitär-, Heizungs- und Gasinstalla­tionen energiesparende Heizungstechnik.

Die AOK Niedersachsen erteilt Auskünfte zur Kranken- und Sozialversicherung und verlost unter anderem ein Original Werder-Trikot. Neben Informationen rund um Einsparmöglichkeiten bei Strom und Gast, gibt es auch am Stand vom Verbraucher-Dienst aus Barrien etwas zu gewinnen. „Wem das Thema Strom zu trocken ist, der kann an unserem selbst gebauten heißen Draht kleine und große Preise erspielen“, ver-

kündigt VBD-Geschäftsführer Christian Eilers an.

Auch kulinarisch gesehen können sich die Besucher auf einige Leckerbissen freuen – wie die beliebten Mutzen von der Bäckerei Vogel. Eine beliebte Anlaufstelle wird sicherlich auch das Messerestaurant Dillertal sein.

Wie in der Vergangenheit, wird die Gewerbeschau auch in diesem Jahr mit einem bunten Herbstmarkt abgerundet. Allerdings sollen die beiden Veranstaltungen zunächst mit einem Zaun voneinander getrennt werden, sodass der Platz mit dem Autoscooter, dem Bullenreiten und den Buden länger geöffnet sein kann als die Ausstellungsstände der Messe. Ein Highlight des Wochenendes werden sicherlich die Hubschrauber-

Rundflüge über Syke sein, die schon innerhalb kürzester Zeit ausgebucht waren.

Die Barrier Gewerbeschau ist am Freitag von 13 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.