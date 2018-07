Am Freitag und Sonnabend, 20. und 21. Juli, verwandelt sich die Burginsel jeweils ab 22 Uhr „in einen Ort voller Magie“, wozu auch die aufwendigen Lichtinstallationen der Stücke beitragen. Zweieinhalb Stunden haben die Besucher dann Zeit, die Burginsel zu erkunden und, wie es in der Ankündigung heißt, in „mystische Wasserwelten“ einzutauchen. Wie immer bei den Burginselträumen werden die einzelnen Geschichten in einer Art Endlosschleife gespielt, sodass man sich alles in Ruhe anschauen kann, kuratiert in der ganz eigenen, persönlichen Reihenfolge. „Die poetische Parkinszenierung ‚Wassermythen‘ erzählt traumhafte, aberwitzige Geschichten von skurrilen Figuren, inspiriert von alten Geschichten“, verspricht das Kulturbüro.

Der Vorverkauf läuft, Karten können unter 0 42 21 / 99 24 62 bestellt werden. Eine Einzelkarte kostet sieben Euro (Abendkasse zehn Euro), das Familienticket 15 Euro (22 Euro). Mitglieder der Volksbanken Weser-Ems haben mit ihrer EC-Karte freien Eintritt.