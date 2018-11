Von den Alpen bis nach Afrika reicht das Ausstellerspektrum der Messe ReiseLust. Von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. November, lassen sich hier zahlreiche Anregungen für den kommenden Urlaub finden. (Jan Rathke und MESSE BREMEN/JAN RATHKE, MESSE BREMEN/Jan Rathke)

November, in der Messe Bremen jede Menge Anregungen.

Knapp 300 Aussteller bieten auf der Messe ReiseLust Informationen über jedes nur erdenkliche Urlaubsziel, beraten und arbeiten auf Wunsch auch direkt vor Ort ein Angebot aus.

koll reiselust südtirol (Jan Rathke und MESSE BREMEN/JAN RATHKE, MESSE BREMEN/Jan Rathke)

„Wir wollen allen Alters- und ­Interessengruppen Lust auf Urlaub machen“, sagt Ulrike Harth, Projektleiterin bei der Messe Bremen. „Darum bemühen wir uns stets um ein möglichst breites Spektrum von Anbietern.“ So sind in der Halle 4 große Reiseveranstalter mit umfassendem Programm ebenso dabei wie Experten für einzelne Themen – ein Asien-Spezialist zum Beispiel hat auch ein ausgefallenes Reiseziel wie Nordkorea im Programm. Und ein Skandinavien-Experte organisiert die nach eigenen Angaben wohl erste Norwegen-Rundreise im Elektromietwagen.

Zudem sind Vorschläge für Reisen durch den Kaukasus-Staat ­Armenien zu bekommen. Die Kapverden, Madeira oder die Azoren möchten ebenfalls das Interesse der Urlaubshungrigen wecken. Ein ruandischer Anbieter stellt Touren zu den Gorillas in Uganda, Ruanda und der Republik Kongo vor. Mit anderen Ausstellern lässt sich Kirgistan bereisen oder in Israel auf den Spuren Abrahams wandern.

Zu den boomenden Tourismusthemen zählen nach wie vor Kreuzfahrten – gleich zehn Aussteller bieten Reisen rund um den Erdball an. So geht es mit einem Expeditionsschiff in einer mehr als einmonatigen Tour rund um die antarktische Halbinsel, mit einem schwimmenden Urlaubsresort in die Karibik oder mit dem kleinsten deutschsprachigen Hochseeschiff zur Tower Bridge mitten in London.

Die Aussteller in der Messe­halle 5 wenden sich an Singles, Paare und Familien, die am liebsten in der Heimat oder der Alpenregion urlauben. Als „Fahrradies“ präsentiert sich erstmals das südliche Friesland. Die Region zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven lockt auch mit ungewöhnlicheren sportlichen Angeboten wie einer Swingolf-Anlage. Anders als beim klassischen Golf treibt man dabei den Ball mit nur einem, dafür aber dreiseitigen Schläger über 18 Bahnen.

Hier erklingt Musik, dort werden Cocktails gerührt, ein paar Meter weiter sind kleine Preise zu gewinnen – die ReiseLust ist so bunt wie ihr Thema. Abgerundet wird die Messe durch ein umfangreiches Vortragsprogramm und einer großen Tombola: Mehrfach täglich verlosen Aussteller Reisen, Showtickets, Flüge, Hotelunterbringungen und vieles mehr. Der Haupt­gewinn ist eine Flugreise in die ­kanadische Millionenstadt Montreal.