"Een kommodigen Abend" (Ulrike Schumacher)

Dort wurde geprobt und jede der Vorstellungen gegeben.

In diesem Jahr fand jedoch ein Umbruch statt: Die Worphüser zogen um. Grund war die Erhöhung der Miete. Die Hälfte der Einnahmen sollte sie betragen, laut Regisseur Klaus Meyer untragbar. Es wurde über das Ende der Gruppe nachgedacht, bis die Rettung in Gestalt des Lilienhofs erschien. Ab diesem Jahr finden die Aufführungen deshalb auf dem Flett des Hofgutes statt. Eine Entscheidung, die man schon vor zehn Jahren hätte treffen sollen, findet Meyer.

Lina Kück (Worphüser , frei)

Das Ensemble besteht aus rund 30 aktiven Mitgliedern, die alle mit viel Spaß bei der Sache sind. „Man muss schon ein wenig verrückt sein, um das zu machen“, findet Meyer, denn viele Mitglieder würden eine Menge Zeit in ihr Hobby investieren. Das gilt nicht nur für die Schauspieler, sondern auch für die, die alles am Laufen halten, beim Aufbau und den Kostümen helfen, sich um die Technik kümmern und mehr.

Die Auswahl der Stücke verlief im Laufe der Jahre in Phasen, beschreibt der Regisseur. Zunächst hätte man sich am Ohnsorg-Theater orientiert. Später wären es dann englische Komödien gewesen, die in Platt inszeniert wurden. „Der Humor ist ähnlich, deshalb passt das so gut“, weiß Meyer. Nun habe man sich aber wieder für etwas Traditionelleres entschieden. Das habe zwei Gründe: Zunächst wollte man etwas spielen, das sich auf die Geschichte der Gruppe besinnt und dann wollte man die neue Spielstätte voll ausnutzen. Deshalb fiel die Entscheidung auf „das Hörrohr“, ein bekanntes Stück des Ohnsorg-Theaters, das passenderweise auf einem Flett spielt. Neben der stilechten Kulisse werden auch zwei original Hörrohre dabei sein, die Klaus Meyer nach zeitaufwendiger Suche im Internet fand.

Die Saison der Worphüser ist kurz: nur im April wird gespielt, da dies die Zeit ist, in der dieser Teil des Lilienhofes nicht genutzt wird. 14 Vorstellungen soll es geben und die Schauspieler erwarten einen Run auf die Tickets, denn auf der Diele ist nur Platz für 80 Zuschauer. In Gärdes Landhaus waren es 159 und diese waren fast immer ausgebucht.

Infos zu Terminen, Karten und über die Worphüser im Allgemeinen gibt es unter www.worphueser.de.