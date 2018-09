Die Wümme-Tiger nehmen am offiziellen Spielbetrieb nicht teil. Dafür wollen sie jetzt häufiger bei Turnieren wie in Hönisch mitmachen.

Mit elf Spielern machte man sich daraufhin auf den Weg, um mit 30 Teams auf vier Kleinspielfeldern zu kicken. Schon nach wenigen Partien war klar, dass die Wümme-Tiger bei ihrer ersten Turnierteilnahme nicht viel mit dem Gesamtsieg zu tun haben würden. Trotzdem entwickelten sich muntere und dank nur acht Minuten Spielzeit spannende Spiele.

Aufgrund der großen Teilnehmerzahl hatten die Wümme-Tiger in ihrer Vorrunde sechs Spiele zu bestreiten. Am Ende landeten sie durchaus zufrieden auf einem mittleren Tabellenplatz. Und werden aufgrund der guten Atmosphäre vor Ort, einer sauberen Organisation und einer leckeren kulinarischen Versorgung in Form von Bratwürsten und Getränken auch im nächsten Jahr in Hönisch wieder mit von der Partie sein.