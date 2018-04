Auf der Tagesordnung stehen dabei unter anderem die Rechenschaftsberichte aus den Arbeitsgemeinschaften Pflege, Gesundheit, Neue Wohnformen, Inklusion, Kompetenzzentrum Barrierefreies Wohnen und Arbeitsplatzinitiative Pflege für Flüchtlinge sowie der Kassenbericht und der Bericht der Kassenprüfer.

Gemeinsam werden die weiteren Ziele für 2018 besprochen und erarbeitet und es wird über die Fortführung von Projekten informiert. Thema ist unter anderem der Start der Imagekampagne Ausbildung Pflege in 2018 in der KGS Kirchweyhe. Berichtet wird aus der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsplatzinitiative Pflege für Flüchtlinge über nachgewiesene Praktikumsplätze für Pflege und Hauswirtschaft in den Gemeinden Bassum, Bruchhausen-Vilsen, Stuhr, Syke und Weyhe. Über die gute Auslastung des Kompetenzzentrums Barrierefreies Wohnen kann berichtet werden, und es wird informiert über die für dieses Jahr geplanten Vorträge und Gruppenführungen. Außerdem wird über die Ausgestaltung der dritten „Messe Barrierefreies Wohnen und Leben“ am 3. November in der BBS Syke informiert.

Die Mitgliederversammlungen der Zukunftswerkstatt Gesundheit und Pflege sind grundsätzlich öffentlich. Gäste sind herzlich willkommen. Auch Menschen, die das Konzept der Zukunftswerkstatt anspricht, die sich einbringen möchten und mit dem Verein nachhaltige, positive Veränderungen erreichen möchten, sind herzlich willkommen. Vorherige Anmeldungen werden erbeten bei Rita Wegg unter der Telefonnummer 0 42 03 / 78 77 00 oder der E-Mail-Adresse rita.wegg@gmx.de.