Tarmstedter Ausstellung 2019

Die Zukunft des Agrarsektors steht im Fokus

Anika Seebacher

Die Zukunft mitbestimmen, über wichtige Weichenstellungen in der Landwirtschaft diskutieren und brisante Informationen erhalten: Traditionell sprechen Experten bei den Tarmstedter Gesprächen in verschiedenen Diskussionsforen über aktuelle Herausforderungen des Agrarsektors und mögliche Lösungen. Die Fachforen mit kompetenten Referenten geben an allen vier Messetagen in Vorträgen und Podiumsdiskussionen Einblicke in Technologien wie Biogas, Fotovoltaik, Bürgerwindparks sowie das Heizen mit Holz.