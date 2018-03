Fünf Millionen Dollar Beute

Diebe überfallen Frachtflugzeug

Eva Krafczyk

São Paulo/Frankfurt/Main. Bei einem Überfall auf ein Lufthansa-Frachtflugzeug haben Räuber in Brasilien fünf Millionen Dollar in bar erbeutet. Das berichteten brasilianische Medien am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf die Polizei.