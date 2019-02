"PicsArt Photo Studio" war zeitweise der beliebteste Download-Titel in den App-Stores. (PicsArt Photo Studio)

In den App Stores für Android und iOS gibt es unzählige Foto-Editoren, Collagen-Maker und Sticker-Apps. Keine allerdings konnte so viele Nutzer gewinnen wie „PicsArt Photo Studio“. Laut Angaben des gleichnamigen Unternehmens wurde die App insgesamt 500 Millionen Mal heruntergeladen. PicsArt gibt es bereits seit 2011 für Android. 2013 kam die iOS-Version hinzu. Mit der Zeit wurde PicsArt immer beliebter und verdrängte zuletzt sogar zeitweise WhatsApp und Instagram von den Top-Positionen in den App Stores.

Der PicsArt Foto-Editor bietet alle gängigen Funktionen wie etwa Zuschneiden, Strecken oder das Hinzufügen von Texten. Mit der intuitiven Bedienung gelingen auch anspruchsvolle Aufgaben wie Montagen einfach und schnell. Zudem gibt es eine Vielzahl weiterer praktischer Features. So lassen sich im Handumdrehen Zähne weißer machen und Pickel entfernen.

"PicsArt Photo Studio" ist ein kostenloser Foto-Editor mit großem Funktionsumfang. (PicsArt)

Die werbefreie Version geht ins Geld

Wie andere erfolgreiche Apps oder auch das soziale Netzwerk Instagram setzte PicsArt schon früh auf den massiven Einsatz von Spezialeffekten und Filtern. Sehr beliebt sind außerdem Funktionen zum Erstellen von Stickern und Collagen. Im Hintergrund sorgen Millionen von Nutzern für die eigentliche Stärke der App - die Community. Sie stelltTausende kostenlose Vorlagen, Hintergründe, Sticker und vieles mehr zur Verfügung.

Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. In den Gratis-Versionen von PicsArt gibt es zahlreiche und penetrante Werbeeinblendungen, die Reklame-freie Gold-Version schlägt mit saftigen acht Euro monatlich zu Buche. Allerdings gibt es dann auch kostenlosen Zugriff auf weitere Extras wie etwa über 3.000 „Premium-Items“.

„PicsArt Photo Studio“ steht zum kostenlosen Download für Android und iOS zur Verfügung.