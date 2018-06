Chris Pratt teilte bei einer Preisverleihung seine neun Lebensweisheiten. Die wohl wichtigste: "Sei kein A***h." (Stuart C. Wilson/Getty Images)

Wie kommt man so erfolgreich durchs Leben wie Publikumsliebling Chris Pratt? In der Dankesrede, die der frisch gebackene Generation-Award-Gewinner bei den MTV Awards hielt, teilte der Star aus „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ und „Guardians of the Galaxy“ seine Lebensweisheiten. Unter den neun Regeln, die der 38-Jährige für die nachfolgende Generation aufstellte, fanden sich natürlich einige witzige - etwa die Aufforderung, zu atmen, weil man sonst ersticke. Oder die Anleitungen, wie man einem Hund Medizin verabreicht und wie man sein großes Geschäft in fremden Badezimmern möglichst geruchsarm bewältigt.

Bei allem Klamauk gab Chris Pratt der MTV-Generation jedoch auch sehr wahre, wichtige Worte mit auf den Weg: „Sei kein A***h. Wenn du stark bist, sei ein Beschützer, wenn du klug bist, sei ein bescheidener Einflussnehmer“, bat der Vater eines kleinen Sohnes seine Fans in seiner Regel Nummer drei. „Stärke und Intelligenz können Waffen sein. Du solltest sie nicht gegen schwächere in die Hand nehmen, sonst macht dich das zum Tyrannen. Sei besser als die!“ Außerdem forderte der Star die jungen Zuschauer, sich ihre Ziele zu erarbeiten, Gott zu vertrauen, zu beten, auf ihre Seelen achtzugeben und daran zu denken, dass niemand perfekt ist.