"stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka befindet sich aktuell in Quarantäne und wurde in der jüngsten Ausgabe von seiner Kollegin Nazan Eckes vertreten. Die ganze Sendung ist auf TVNOW verfügbar. (TVNOW / Screenshot)

Die jüngste Ausgabe der RTL-Sendung „stern TV“ am Mittwochabend wurde nicht wie gewohnt von Steffen Hallaschka, sondern von Nazan Eckes moderiert. Der Grund: Hallaschka befindet sich aktuell zu Hause in Hamburg in Quarantäne und kann daher nicht moderieren. Dennoch, wie er in einem kurzen Video-Schalte zu Beginn der Sendung betonte, gehe es ihm gut. „Ich bekomme die ganze Zeit schon auch über Social Media 'Gute Besserung's-Wünsche: Leute, es geht mir gut, ich bin nicht krank.“ Er reiche die Wünsche gerne an die betroffene Person weiter, mit der er sich in einem Raum befunden habe.

Zunächst erklärte er, wie es zu der Quarantäne kam. „Ich kann nicht da sein aufgrund behördlicher Anordnung“, erklärte er seiner Vertretung Nazan Eckes. Er habe sich in der vergangenen Woche mit einer infizierten Person in einem Raum aufgehalten und müsse nun in Quarantäne sein, um eine weitere Ansteckung zu vermeiden. „Ich habe inzwischen einen ersten Test machen lassen.“ Dieser fiel „erfreulicherweise negativ“ aus.

Der Vorfall zeige, dass "diese Pandemie noch lange nicht ausgestanden ist", so Steffen Hallaschka. "Die Ansteckung ist prinzipiell immer noch möglich." (TVNOW / Stefan Gregorowius)

„Die Ansteckung ist prinzipiell immer noch möglich“

Der Vorfall zeige, „dass all die Vorsichtsmaßnahmen“ auch „fruchten“ würden. Sowohl der Mund- und Nasenschutz als auch der Abstand helfen schon enorm, so Hallaschka. „Trotzdem erinnert mich diese Episode natürlich auch daran, dass diese Pandemie noch lange nicht ausgestanden ist. Und gerade jetzt im Zuge der Lockerungen, wo sich hier und da auch die Fallzahlen entspannen, ist die Ansteckung prinzipiell immer noch möglich“, warnt der 48-Jährige. „Die Leute infizieren sich leider häufig auch asymptomatisch, also ohne selber zu spüren, dass sie erkrankt sind.“

Allerdings, betonte der Moderator weiter, ändere das erste negative Testergebnis noch nichts für ihn. Es sei zwar eine „gewisse Beruhigung“, aber er müsse noch etwas abwarten. „In der Regel sind dafür zwei negative Testergebnisse in einem gewissen zeitlichen Abstand notwendig. Und ich hoffe mal, dass ich dann auch ein zweites negatives Testergebnis bekomme und dann hoffentlich zur nächsten Sendung Mittwoch wieder aus der Quarantäne entlassen sein werde, das müssen wir dann mal abwarten.“