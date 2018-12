"Anstatt einer Geschlechterrolle zu entsprechen, sollte man einfach nur sich selbst entsprechen und dabei glaubwürdig sein", sagt Eddie Redmayne. (Eamonn M. McCormack/Getty Images)

Vor drei Jahren spielte Eddie Redmayne im Film „The Danish Girl“ die Malerin Lili Elbe, die sich als einer der ersten Menschen überhaupt einer Geschlechtsanpassung unterzog. Heute, so der 36-Jährige im Interview mit „GQ“, würde die Rolle wohl nicht mit ihm, sondern „mit einer Trans-Schauspielerin“ besetzt werden. Seit 2015, so der Engländer, „hat die Geschlechterdebatte viel Aufmerksamkeit bekommen“. Auch er selbst habe sich intensiv mit dem Thema beschäftigt: „Ich habe mit vielen filmschaffenden Trans-Frauen und -Männern gesprochen und viel darüber gelernt, wie schwer sie es haben, vor oder hinter der Kamera Arbeit zu finden.“

Generell entwickle sich Hollywood aber in die richtige Richtung: „Es gibt in dieser Hinsicht weniger Ignoranz in der Branche. Das ist eine Entwicklung, die mir gefällt.“ Auch außerhalb der Filmwelt gebe es Fortschritte: „In den letzten 20 Jahren sind Geschlechterrollen stärker hinterfragt worden, als sie es in Hunderten von Jahren zuvor jemals wurden. Was maskulin und feminin ist oder auch was ein richtiger Mann ist, liegt heute in einem weit größeren Spektrum“, sagt Redmayne, der derzeit in „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ zu sehen ist. „Anstatt einer Geschlechterrolle zu entsprechen, sollte man einfach nur sich selbst entsprechen und dabei glaubwürdig sein.“