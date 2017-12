Nicht nur Bremen hat einen schönen Weihnachtsmarkt, auch in den Städten rund um die Hansestadt lohnt ein Besuch, wie etwa in Verden. (Marvin Ibo Güngör)

Langwedel-Daverden: In der kleinen Budenstadt rund um die Kirche werden ab 11 Uhr diverse Hobbykünstler ihre vielfältigen Produkte anbieten.

Otterstedt: Seinen 20. Geburtstag feiert der Adventsmarkt auf dem Areal rund um den Kirchplatz. Die Buden und Stände werden ab 12 Uhr den Betrieb aufnehmen.

Oyten: In Oyten findet ein Weihnachtsmarkt rund ums Heimathaus statt.

Bötersen-Höperhöfen: Zum zweiten Mal findet ein „Mittelalter-Weihnachtsmarkt“ statt. Von 11 bis 18 Uhr werden in der Diele des denkmalgeschützten Bauernhauses „Thölkes Hus“, Höperhöfen 106, viele Stände aufgebaut.

Dörverden: Das zweite Adventswochenende steht im Zeichen des Nikolausmarktes. Der zweite Tag des vorweihnachtlichen Spektakels rund um die Kirche St. Cosmae et Damiani (Kirchstraße 13) beginnt ab 11 Uhr.

Verden: Noch bis zum 21. Dezember steht hier der Weihnachtsmarkt. Die Kinder erwartet an diesem Sonntag um 15 Uhr die Clown-Comedy-Complott-Show, danach wird der Adventskalender geöffnet.

Worpswede: In der Music Hall ist der Weihnachtsmarkt von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Grasberg: In Grasberg lockt ein weihnachtlicher Markt und Adventszauber vom Rathaus bis zur Kirche, Speckmannstraße 30 bis 40, von 12 bis 19 Uhr.

Osterholz-Scharmbeck: Der OHZ-Weihnachtsmarkt ist am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Hagen im Bremischen: Weihnachtszauber in der Hagener Burg von 11 bis 18 Uhr. Neben den üblichen Weihnachtsmarkt-Buden gibt es ein nostalgisches Karussell, eine lebendige Krippe, Basteln mit Kindern und die Ausstellung „Große Abenteuer klitzekleiner Leute“ von Ulrich Graf-Nottrodt in der Burgkapelle.

Wellen: Wellener Wiehnacht auf dem Rittergut in Wellen von 11 bis 16 Uhr.

Kirchweyhe: Der Weyhnachtsmarkt ist bis zum 23. Dezember, beziehungsweise als Wintermarkt vom 25. Dezember bis 6. Januar, geöffnet, auch an diesem Sonntag von 13 bis 21 Uhr.

Brinkum: Im Stuhrer Ortsteil Brinkum verwandelt sich das Gelände rund um die Kirche und das Lohmann-Haus an diesem Sonntag von 12 bis 18 Uhr wieder in ein buntes Budendorf.

Delmenhorst: Durchgehend bis zum 23. Dezember hat der Weihnachtsmarkt in Delmenhorst geöffnet. Rund 20 Stände sowie zwei Karussells erwarten die Besucher. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt jeden Tag von 10.30 (sonntags ab 11 Uhr) bis 20 Uhr sowie an den langen Donnerstagen mit Musik von DJ Helmut Hein bis 21 Uhr. Eine Kindereisenbahn ist jeden Tag von 11 (sonntags ab 14 Uhr) bis 18 Uhr unterwegs.

Ganderkesee: Die Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) veranstaltet noch an diesem Sonntag den Weihnachtsmarkt auf dem Friedrich-Bultmann-Platz in Ganderkesee. Am Sonntag um 15.30 Uhr besuchen das Faschingsprinzenpaar und das -kinderprinzenpaar den Markt. Um 16 Uhr singen die Exprinzenpaare Weihnachtslieder. Im Anschluss daran kommt der Weihnachtsmann.

Harpstedt: In weihnachtlichem Glanz erstrahlt der Marktplatz vor der Christuskirche an diesem Wochenende. Unter der Regie des Festausschusses „Elferrat“ findet von 14 bis 18 Uhr der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. An 20 Ständen finden Besucher ein adventliches Angebot, das von Glühwein über Marzipanprodukte bis zu selbstgestrickten Mützen reicht.

Hude: In Hude feiert der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nach zehn Jahren Pause sein Comeback auf dem Bahnhofsvorplatz. Organisiert wird der Markt, der bis zum 31. Dezember laufen soll, von der Familie Blume. Neben den mehr als 20 Hütten gibt es auch eine Bio-Eisbahn mit einer Gesamtfläche von 200 Quadratmetern.

Wildeshausen: In Wildeshausen hat der Weihnachtsmarkt an diesem Freitag eröffnet, das idyllische Weihnachtsdorf auf dem Marktplatz vor dem historischen Rathaus bleibt noch bis zum 21. Dezember aufgebaut.