Hülseberg lädt zum zehnten Mal zu geselligen Treffen ein

Dieser Adventskalender lebt

Hülseberg. Sylvia Finken und Ortsvorsteher Klaus Sass als Organisatoren freuen sich: Der lebendige Adventskalender hat in Hülseberg inzwischen Tradition. In diesem Jahr jährt er sich zum zehnten Mal, Hülseberg feiert also einen Geburtstag und fröhliche Gastgeber laden zum Treffen unterm Fenster in geselliger und persönlicher Runde ein.