Camilla Luddington hat am Wochenende ihren langjährigen Freund Matthew Alan geheiratet. Der "Grey's Anatomy"-Star lebt mit dem Schauspieler bereits seit elf Jahren zusammen. (2017 American Broadcasting Companies, Inc.)

Im Finale der 14. Staffel von „Grey's Anatomy“ kam es nach ewigem Hoffen der Serienfans zur langersehnten Hochzeit von Alex (Justin Chambers) und seine Frau Jo (Camilla Luddington). Offenbar hat Luddington daran Gefallen gefunden. Wie die Schauspielerin gegenüber dem Magazin „People“ bestätigte, hat die 35-Jährige am Wochenende ihren langjährigen Freund Matthew Alan geheiratet. Die Hochzeitszeremonie mit insgesamt 70 Gästen fand demnach in traumhaftem Ambiente an der Küste Kaliforniens statt. „Ich habe Matt immer gesagt, dass ich einfach nur den Ozean sehen will“, meinte die glückliche Braut gegenüber „People“.

Mit der Ehe wird das Familienglück der beiden Schauspieler perfekt, nachdem 2017 die gemeinsame Tochter Hayden zur Welt kam. Dass sich durch die Hochzeit viel ändert, glaubt Luddington derweil nicht. „Um ehrlich zu sein: ich bin einfach nur gespannt auf das neue Normale des ehelichen Lebens“, gab die Britin zu.