„Unsere Kundinnen und Kunden erreichen uns auch per Chat und über WhatsApp“, so Schmidt.

Während der Chat über die Internetseite www.volksbank-syke.de aufgerufen wird, wird für die WhatsApp-Kommunikation die Telefonnummer 04 24 1 / 85 85 8 in den Kontakten gespeichert. Dann können Nachrichten über den ­bekannten Messenger-Dienst an die Genossenschaftsbank gesendet werden. Diese weiteren Kontaktwege sind, analog zur telefonischen Erreichbarkeit, montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr online. Nach­richten, die außerhalb dieser ­

Zeiten eingehen, beantwortet das ­VolksbankServiceTeam umgehend

am nächsten Geschäftstag. Das 19-köpfige Team bildet den zentralen Dreh- und Angelpunkt der Kommunikation der Bank.

Bei aller Flexibilität legt die Bank gleichzeitig großen Wert auf den Datenschutz. Torben Schmidt berichtet, welche Gedanken man sich dazu gemacht hat: „Wir wissen einerseits um die Herausforderungen zur Datenspeicherung von Messenger-Diensten. Andererseits wird dieser Kanal von vielen Menschen gern und häufig genutzt, weil er ihre Kommunikation vereinfacht. Diese Aspekte verantwortungsbewusst abzuwiegen, spielt bei uns immer eine zentrale Rolle, wenn wir neue Angebote einführen. Schließlich ist Datensicherheit für uns das oberste Gebot.“

Vor diesem Hintergrund ­reagiert die Volksbank über WhatsApp ausschließlich auf eingehende Nachrichten und schreibt Mitglieder und Kunden nicht eigeninitiativ an. ­Damit wird die Entscheidung, ob WhatsApp für den Einzelnen der richtige Kanal ist, ausschließlich auf der Kundenseite getroffen. Außerdem konzentriert sich die Bank hier auf Vorgänge, die keine Übermittlung von personen- oder konto­bezogenen Daten notwendig machen. „Sollte der Austausch solcher Daten bei bestimmten Kundenanliegen notwendig werden, bieten wir Kommunikationsalternativen an“, erklärt Schmidt.

Unverändert steht das Volksbank-Serviceteam als telefonischer Ansprechpartner zur Verfügung. Als Ergänzung zum stationären Service in den zehn Filialen in der Region können via Telefon zahl­reiche Leistungen beauftragt ­werden.

Über Auskünfte und Terminvereinbarungen hinaus nehmen die ­Mitarbeiterinnen beispielsweise Überweisungsaufträge an, veranlassen die Versendung von Sorten für den Urlaub oder die Einrichtung eines weiteren Kontos. Sogar die Einrichtung eines Kredits ist ­telefonisch möglich.

Abschließend hat Torben Schmidt noch einen Tipp: „Sollten bei diesem breiten Angebot einmal alle unsere Telefonleitungen ausgelastet sein, kann über die ­Rückruffunktion auf unserer Internetseite die nächste freie Leitung reserviert werden. Kunden können einfach auf ‚Wir rufen Sie zurück‘ klicken, ihre Telefonnummer eingeben und dann melden wir uns, sobald ein Gespräch beendet wurde.“