September, um 10 Uhr ein Treffen mit dem Kursleiter Helmut Schneeloch für Nachfragen, Beratungen, weiterführende Informationen und Anmeldungen in der Begegnungsstätte in der Ostlandstraße 25a statt.

Interessierte Frauen und Männer finden sich immer dienstags ab 18.30 Uhr in der Holzwerkstatt der Begegnungsstätte zusammen, um ihren Hobby nachzugehen und mit dem Schnitzmesser, dem Stecheisen oder anderen Instrumenten Figuren aus Holz zu formen. Die Eigenarten der verschiedenen Hölzer wie Linde, Teak, Esche und Erle werden dabei ebenso berücksichtigt wie deren Bearbeitung mit den passenden Werkzeugen. Mit der Entwicklung der Fähigkeit zu schnitzen können sich Bildhauer-Anfänger den Wunsch erfüllen, schöpferisch tätig zu sein.

In dem Aquarell-Malkurs von Reinhold Schwietz, der immer donnerstags in der Begegnungsstätte Schwanewede stattfindet, geht es nach dem Prinzip „Learning bei Doing“. Schwietz lässt seinen Teilnehmern die freie Auswahl bei Farben und Motiven, sodass vielfältige und ganz individuelle Werke entstehen. Man kann sich aber auch vom Kursleiter inspirieren lassen, viele Tricks aneignen und Schritt für Schritt neue Techniken erlernen. Beim Spiel mit Lichtstimmungen, überlappenden Farbschichten, sanften Verläufen und der Strahlkraft der Farben wird die Freude am Malen wie von selbst geweckt.

In einem Qigong-Kurs, der freitags von 16.30 bis 18 Uhr in der Begegnungsstätte stattfindet, sind noch Plätze zu vergeben. Unter der Leitung von Reinhard Ting (Telefon 0 42 09 / 27 48) werden leicht anwendbare Übungen vermittelt. Es handelt sich bei dieser Praktik um eine aus China stammende Meditations-, Konzentrations- und Bewegungsform zur Stärkung von Körper und Geist. Zur Praxis gehören Atemübungen, Körper- und Bewegungsübungen, Konzentrationsübungen und Meditation. Krankenkassen fördern die Teilnahme im Rahmen einer individuellen Prävention.

Die nächste LAN-Party in der Begegnungsstätte Schwanewede findet von Freitag, 5. Oktober, ab 18 Uhr bis Sonntag, 7. Oktober, etwa 11 Uhr statt. Die Veranstaltung richtet sich an junge Erwachsene und Jugendliche ab 18 Jahren. Mit Einverständniserklärung der Eltern ist auch eine Teilnahme ab 16 Jahren für bestimmte Spiele möglich. Dafür muss eine schriftliche Erklärung eines Erziehungsberechtigten mit Unterschrift vorgelegt werden. Weitere Informationen sind im Internet unter www.lan-schwanewede.de zu finden. Eine Anmeldung ist über diese Internetseite oder in der Begegnungsstätte möglich.

Näheres zu allen Angeboten gibt es unter der Telefonnummer 0 42 09 / 20 30 oder unter der E-Mail-Adresse www.bgschwanewede.de.