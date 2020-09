Influencer, liken und sharen – das Internet hat seine ganz eigene Sprache. (Karl-Josef Hildenbrand /dpa)

Die Internet-Welt hat ihre eigene Sprache. Hier ein kleines Wörterbuch Digitalisch-Deutsch:

System, das Arbeitnehmende rundherum überwacht, bis hin zur Klo-Nutzungsdauer

Bitte nicht genauer hinschauen, sondern einfach „Okay“ klicken

Lehre von der Manipulation der Menschen mithilfe digitaler Tricks, vor einem Vierteljahrhundert an der Stanford-Universität etabliert. Ziel ist es, die Nutzer zum Kauf, zur Aktion oder zum Verweilen zu bewegen. Bedient sich Erkenntnissen aus der Verhaltenspsychologie, etwa, dass der Mensch bequem ist und nach Anerkennung giert. Beispiel: Ein runder roter Knopf mit Smiley und der Aufforderung „Jetzt hier drücken“ wird häufiger gedrückt als ein kleines blaues Quadrat mit Pfeil. Der Facebook-Daumen gilt als Musterbeispiel für ein Captology-Instrument. Für eine Handvoll Likes gehen Nutzer über Leichen.

Mehr zum Thema Kolumne: Netzentdecker Ranga Yogeshwar ist der Silver-Rezo Ranga Yogeshwar hat die Corona-Pause genutzt und bricht nun mit seinen eigenständig angefertigten ... mehr »

Anderer Ausdruck für „ruiniertes Wochenende“. Denn leider fehlen die Systemvoraussetzungen, außerdem zickt die Firewall, die Telefon-Hotline ist dauerbelegt und die Anleitung im Netz nur auf Ungarisch.

Auch als „Sucht“ bekannt. Was nach freiwilligem Einbringen klingt, bedeutet das Gegenteil: Ein willenloser Digitaljunkie kann sich vom Bildschirm nicht lösen, weil ihn die Tricks der -> Captology bannen. Je länger der Mensch starrt, desto mehr Daten liefert er an die Sammler.

Mensch, der für Geld Produkte lobt

Bezahlung eines Dienstes oder einer App nicht mit Geld, sondern mit gelieferten Daten, die ein Konzern monetarisiert. Wie sonst sollten Gratis-Angebote wie Facebook, Google, Instagram Milliardengewinne liefern?

Kurzes digitales Klatschen in der Hoffnung, vom Gelikten alsbald einen Dankes-Like einzustreichen

Verlagerung von Miete, Strom, Kaffee, Risiken von der Firma ins Privatleben bei voller digitaler Kontrolle. -> 360-Grad-Feedback

Mehr zum Thema Kolumne: Netzentdecker Nachrichten sind wie Lachsschnitten Im digitalen Zeitalter vermehren sich Nachrichten wie das Coronavirus und unzählige neue Kanäle ... mehr »

Tückische neue Spielerei, die die Abhängigkeit verstärken soll. Ungefähr so, als ob man Cannabis mit Kokain bestäubt.

„Privat“ im klassischen Sinn bedeutet wie etwa in „Privateigentum“, dass der Bürger die Hoheit über seinen Besitz hat. Im Internet gibt es allerdings kein „privat“. Wie auch? Das Unprivate ist Basis des Geschäfts, Daten sind der Treibstoff der Digitalwirtschaft. Auf Digitalisch bedeutet „privat“, dass der Nutzer in seinen Sicherheitseinstellungen ein wenig abmildern kann, was gesammelt, wofür genutzt und wohin verscherbelt werden kann.

Digitaler Mythos wie etwa „Kernfusion“ im Energiesektor. So wie der Fusionsreaktor märchenhafte Mengen Strom ohne Rückstände liefern soll, rechnet der Q. die Menschheit eines Tages glücklich. Der Q. ist zentraler Bestandteil der digitalen Erzählung, weil er für alle aktuellen Probleme die Universallösung verheißt. Wann? Bald. Also nächstes Jahr. Auf jeden Fall noch vor der Kernfusion.

Eigentlich „teilen“, was im Kindergarten heißt, dass ein Knirps von seinem Geburtstagskuchen jedem anderen Kind ein Stück abgibt. Aufs Jahr gerechnet hat jeder gegeben und bekommen. Sh. dagegen bedeutet einseitiges Abliefern.

Gern von Digitalkonzernen verwendete Floskel, die in etwa bedeutet: „Unsere Anwälte haben Formulierungen nachgeschärft, um einem Gesetz Genüge zu tun. Nachlesen ist sinnlos, weil bis Seite 47 keiner durchhält.