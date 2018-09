Dirk Römer (Mitte) und Götz Paschen (rechts) vom TSV Ottersberg belegten beim Schlossschwimmen in Schwerin in ihrer Altersklasse die Plätze 1 und 3.

Der Rundkurs führte einmal zwei Kilometer um das Schloss durch den Schweriner See und unter den beiden Schlossbrücken hindurch. 172 Teilnehmer aus Nord- und Ostdeutschland sprangen bei bestem Wetter in die sommerlich dezimierten Fluten. 60 Zentimeter fehlten dem See, was den Wettkampf nicht störte. Sogar die Grotte direkt am wundervollen Schweriner Schloss war trocken gefallen.

Normalerweise sind Freiwasserwettkämpfe in Kanälen und Seen nur landschaftlich hübsch. Beim Schlossschwimmen in Schwerin kommt der Kraulschwimmer, soweit er nach rechts atmet, aber kulturell in den Genuss des Anblicks dieses historischen Bauwerks mit seinen goldenen Kuppeln. Wer allerdings zu viel auf das schöne Schloss schaut, verliert natürlich auch Zeit.

Bei den Männern in der Altersklasse 50 überzeugte Dirk Römer vom TSV Ottersberg mit 35:54 Minuten. Damit landete er auf dem ersten Platz, gefolgt von seinem Vereinskollegen Götz Paschen, der bei seinem vierten Start in der Mecklenburger Landeshauptstadt in 38:16 Minuten auf Platz drei schwamm. Uwe Schwark vom TSV belegte in der Altersklasse „40, männlich“ Platz zwölf mit 45:26 Minuten. Lena Bürki war die einzige Frau im Team. Sie startete für die DLRG Otterstedt und belegte mit 53:49 Minuten in Brustlage Platz acht bei den Damen, Altersklasse 30. Fynn Mohlfeld von den Bälauer Badeenten kam nach 25:16 Minuten als erster des gesamten Rennens aus dem Wasser. Bei den Damen siegte im Gesamtrennen Lotta Steinmann, ebenfalls Bälauer Badeenten, in einer Zeit von 26:41 Minuten. Beide Gesamtsieger stammen aus der Altersklasse Jugend.

Beim anschließenden Flanieren im Schlosspark und beim Genuss von Blaubeerkuchen im Ruderclubcafé mit Seeblick, beschlossen die Ottersberger schließlich eine Wiederholung ihres Starts im kommenden Jahr.