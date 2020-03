Am Dienstag, 24. März, geht der Streamingdienst Disney+ in Deutschland an den Start. (Rob Engelaar / Hollandse Hoogte via imago images)

Es mag zynisch klingen. Doch Disney hätte den Starttermin für seinen neuen Streamingdienst inmitten der Coronakrise kaum besser wählen können. Am Dienstag, 24. März, geht der Konkurrent für Plattformen wie Netflix und Amazon Prime in Deutschland an den Start. Dass das Coronavirus das öffentliche Leben zum Erliegen bringt und die Leute zu Hause mehr fernsehen, dürfte den Start der neuen Plattform erfolgreicher machen. Wir klären die wichtigsten Fragen und Antworten zum Start der neuen Plattform.

Welche Highlights hat der neue Streamingdienst zu bieten?

Das vielleicht wichtigste Zugpferd für Disney+ ist „The Mandalorian“, die erste reale „Star Wars“-Fernsehserie, die in den USA schon vor Monaten veröffentlicht wurde. Um ihre putzige „Baby Yoda“-Figur entstand im Internet sofort ein Kult. In Deutschland wurde die erste Folge am Sonntag im Free-TV ausgestrahlt. Ab Dienstag sind die ersten beiden Episoden von „The Mandalorian“ bei Disney+ abrufbar. Außerdem zeigt der Streamingdienst fast die komplette Star-Wars-Reihe, einzig der neuste Teil „Der Aufstieg Skywalkers“ lässt noch bis zum Sommer auf sich warten.

Insgesamt startet Disney+ in Deutschland mit über 500 Filmen, 350 Serien und 25 exklusiven Disney+ Originals. Treue Anhänger von „Die Simpsons“ können auf Disney+ alle 30 Staffeln der Kult-Serie bewundern. Das Angebot umfasst über 600 Folgen.

Auch Marvel-Filme und -Serien können Disney-Fans streamen. Darunter unter anderem: Ant-Man, die Avengers- und die X-Men-Reihen. Auch mit Dokumentationen will Disney+ punkten. Neben dem Oscar-Gewinner „Free Solo“ finden sich auch Inhalte wie die Bafta-nominierte Dokumentation „Jane“, der Sundance Award-Gewinner „Science Fair“ sowie die von Will Smith moderierte Serie „One Strange Rock“.

Eine vollständige Liste finden Sie hier.

Was kostet der Streamingdienst?

Bis Montag, 23. März, erhalten Frühbucher einen Rabatt: Das Abo kostet bis zu diesem Tag 59,99 Euro im Jahr. Später abgeschlossene Verträge sehen 6,99 Euro pro Monat vor, das ganze Jahr kostet 69,99 Euro.

Wie verlief der Start von Disney+ in anderen Ländern?

Disney+ startete in den USA, Kanada und den Niederlanden schon im November und gewann dort bis Jahresende 26,5 Millionen Abonnenten – deutlich mehr als erwartet.

Welchen Einfluss hat die Coronakrise auf Disney+?

Disney verschiebt auf Bitten der französischen Regierung den Start seines Streaming-Dienstes in dem Land, um in der Coronakrise keinen zusätzlichen Druck auf die Netze aufzubauen. Als neuen Termin nannte Disney am Sonntag nun den 7. April. In Deutschland und anderen europäischen Ländern soll der Service Disney+ unverändert am 24. März online gehen. Genauso wie der Rivale Netflix will Disney zudem den Datendurchsatz in Europa um ein Viertel reduzieren, wodurch Nutzer nicht die bestmögliche Bildqualität bekommen dürften. Außerdem sollen laut Medienberichten mehrere Serien von Drehstopps betroffen sein.

Wie wird Disney das Thema „Password Sharing“ handhaben?

Es ist nicht ungewöhnlich, dass mehrere Personen über einen Account schauen, das Passwort also sozusagen teilen. Das ist auch bei Disney+ möglich. Erfahrungen aus den Vereinigten Staaten zeigen, dass in einem Account bis zu sieben Profile eingerichtet werden können. Man kann mit einem Abonnement, ob monatlich oder jährlich, auf bis zu vier Geräten gleichzeitig streamen.