In der Unterwelt trifft Han Solo (Mitte) erstmals auf Lando Calrissian (The Walt Disney Company)

Fans der Star Wars-Saga erwarten sehnlichst den 24. Mai. Dann erscheint in den deutschen Kino "Solo: A Star Wars Story", die Verfilmung der jungen Jahre von Han Solo. Am Montag veröffentlichte Disney den ersten langen Trailer zum Film, in dem man erste Eindrücke über die Handlung gewinnt. Zu sehen ist der Weg von Han Solo (Aiden Ehrenreich) zu einem jungen Abenteurer und Schmuggler.

An seiner Seite begleiten ihn neben Chewbacca, den er erstmals trifft, sein Mentor Tobias Beckett (Woody Harrelson) und Qi'Ra (Emilia Clarke). Bei seinem Ausflug in die Unterwelt trifft er zudem auf Lando Calrissian (Donald Glover), der als der "beste Schmuggler der Gegend" vorgestellt wird sowie dem Millenium Falken, dem legendären Raumschiff Han Solos in den Star Wars-Filmen.