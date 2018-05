Grund für die zahlreiche Teilnahme war die Wahl der künftigen Governor-Crew im Distrikt. Während die 1. und 2. Vizegovernor Bettina Menke, LC Nienburg/Weser (Cor Leonis) und Ute Lepp, LC Stade (Aurora von Königsmarck) in ihren Ämtern aufrückten, wurde Ralf Gütlein, Kapitän und Bundespolizeibeamter a.D. vom LC Cuxhaven (Alte Liebe) neu als 3. Vizegovenor gewählt. Die Vizegovernor unterstützen den ab 1. Juli 2018 ins Amt kommenden Governor Helmuth Zander vom LC Ritterhude, der bereits im September 2017 gewählt wurde und sich zurzeit intensiv auf das neue Amt vorbereitet.

Die Jacobs University Bremen, einen idealen Tagungsort, stellte deren Dekan Arvid Kappas in kurzen Worten vor und verglich die Internationalität der Universität mit der weltweiten Lions-Organisation. „Vom positiven Wirken der Lions-Clubs profitiert die ganze Region!“ Mit diesen Worten dankte der Ortsamtsleiter Bremen-Vegesack Heiko Dornstedt den teilnehmenden Lions.

„Wie gelingt es besonders älteren Menschen, den inneren Schweinehund an die Leine zu nehmen?“ Dieser Frage ging Sonia Lippke vom Zentrum für Gesundheitspsychologie und Verhaltensmedizin der Jacobs University Bremen in dem sehr informativen Festvortrag nach. Anhand sehr plakativer Beispiele stellte sie ihre Forschungsergebnisse zu diesem Thema vor. Dabei konnte sie anhand wissenschaftlicher Untersuchungen die Bedeutung von richtiger Ernährung und körperlicher Aktivität für das Verlangsamen von Abauprozessen im menschlichen Gehirn nachweisen. Es gelte, an klar formulierten Zielen festzuhalten, um langfristig aus der eigenen Komfort-Zone herauszukommen.

Der Bericht des Distrikt-Governor beleuchtete den weiten Bogen der laufenden überregionalen Hilfsprojekte und bot den teilnehmenden Delegierten gute Anknüpfungspunkte für Clubs, sich den Projekten anzuschließen. Besonders herausgestellt wurden erste Überlegungen von Lions Clubs International weltweiter Kampagne gegen Diabetes und Kinderkrebs.

Das erhoffte klare Votum für eins der drei vorgestellten Modelle über eine neue Struktur der Lions-Organisation blieb aus. Aus Sicht der Delegierten müssen die Modelle stärker ausdifferenziert werden. Diese Position konnte Distrikt-Governor Rieh aus Bremen mit zum Kongress der Deutschen Lions Anfang Mai in Leipzig nehmen.

Mit großem Beifall wurden die Vorsitzenden des Vereins Oyten hilft, Nadine Frerks und Henning Delius, bei der Übergabe des mit 1000 Euro dotierten achten Integrationspreises bedacht. Dieses herausragende Projekt war vom Lions-Club Achim vorgeschlagen worden. Insbesondere wird der Verein Oyten hilft für seine konzeptionelle Weiterentwicklung ausgezeichnet. Aus zunächst zahlreichen Einzelaktivitäten 2015 kristallisierte sich der Verein schnell zu einer zentralen operativen Schaltstelle heraus und ist somit ein hervorragendes Beispiel für Zusammenleben in Vielfalt. Governor Rieh hat sich hierüber besonders gefreut, da sein persönliches Jahresmotto "We serve – gemeinsam in Vielfalt“ dadurch noch einmal mehr Bedeutung bekommen hat.

Seit 24 Jahren fördern die Lions junge Musiker. Dazu finden regionale und bundesweite Wettbewerbe für jeweils ein klassisches Instrument statt. In diesem Jahr war es die Querflöte, und traditionsgemäß beendete das Vorspiel der Preisträgerin des Distrikt-Musikwettbewerbs die Versammlung. In diesem Jahr wurde die sechzehnjährige Schülerin Alisa von Rohden aus Bremen ausgezeichnet, die mit zwei unterschiedlichen Stücken schon große Professionalität bewies. Mit großem Beifall wurde ihr gedankt.