Herbstfeuer Heilshorn 2019

DJ Bjørn rockt das Herbstfeuer

An morgigen Sonnabend brennt in Heilshorn wieder das traditionelle Herbstfeuer. Das Partykonzept der beliebten Veranstaltung ist nicht nur in der Ortschaft, sondern inzwischen auch darüber hinaus bereits ein fester Begriff und lockt auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher an.